Settimana dell'Ambiente, due film sul tema al Cinema Metropolis di Umbertide

A Umbertide il Cinema Metropolis, che ha riaperto i battenti in piena sicurezza dallo scorso 10 settembre, festeggia la Settimana dell'Ambiente. Da poco è infatti terminato il Festival Cinemambiente di Torino con il quale negli anni passati il Metropolis ha già collaborato. Questa settimana vengono allora proposti due film a tema ambientale: l'italianissmo TRASH, con il cinema d'animazione che torna prepotentemente in sala con una storia divertente e che fa riflettere; il bellissimo documentario GENESIS 2.0 che verrà proiettato per tutta la settimana in SAla Rometti.

Per questi e per tutti i film del Metropolis è attiva la promozione "Schermi tutti" valida per gli studenti delle scuole superiori dell'Umbria in collaborazione con ANEC. Per gli altri, biglietto ridotto fino a 14 anni.