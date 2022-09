Settembre, a tutta vendemmia con le Cantine Aperte del Movimento Turismo del Vino

Settembre, tempo di vendemmia. Una tradizione che rappresenta senza dubbio il momento più emozionante del lavoro in vigna e che produttori soci del Movimento Turismo del vino da sempre amano condividere con gli enoturisti e gli appassionati questo momento così speciale per le cantine.

Anche quest’anno, nei due fine settimana del 10, 11 e 17, 18 settembre 23 Cantine della regione apriranno i luoghi di produzione, per offrire l’opportunità a grandi e piccoli di partecipare alla raccolta e alla spremitura dell’uva. Non mancheranno i momenti dedicati alla degustazione delle primizie di cantina, in abbinamento ai prodotti enogastronomici di stagione, di cui il territorio umbro è particolarmente ricco.

I Wine lovers di tutta Italia potranno essere coinvolti nella raccolta, direttamente in vigna, ma anche nelle altre fasi della vendemmia, un rito antico che, quest’anno in particolare, trova nel cielo preziose indicazioni e appuntamenti imperdibili, come quello con la Luna del Raccolto, che quest’anno cadrà il giorno 10 settembre. Molte anche le attività previste dalle cantine per i più piccoli, che così possono diventare “Vignaioli per un giorno” e imparare come nasce il vino.

Questi gli appuntamenti delle cantine MTV Umbria, momenti speciali adatti a tutta la famiglia.

Appuntamenti del 10 e 11 Settembre

Assisi e Spello

Saio Assisi

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 335/8374784 - 338 2304328

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

Saio Assisi propone domenica 11 e domenica 18 settembre dalle 10 alle 16 “La vendemmia di una volta”: raccolta e pigiatura dell’uva come si faceva una volta e pranzo con pic nic.

Il benvenuto agli ospiti sarà dato negli spazi esterni adiacenti alla sala degustazione SAIO Wine Shop, quindi partenza per il percorso in vigna.

Bacheche informative sul vino e la viticoltura accompagneranno gli ospiti alla scoperta del vino e della viticoltura assaggiando qualche chicco d’uva lungo il percorso.

L’arrivo è previsto nel punto più panoramico della tenuta tra vigneti, uliveti e querce secolari, a 800 m dalla basilica di San Francesco. Qui si terranno la vendemmia e la pigiatura dell’uva come una volta. Pic nic in Vigna all’ombra della veranda toccando Assisi con un dito

Menù disponibili per vegetariani, vegani o esigenze alimentari particolari.

Prezzo a persona

€ 30,00 / Bambini/Ragazzi > 5 anni € 18,00 / Bambini < 5 anni gratis

I posti sono limitati.

info@saioassisi.it

Montefalco e Bevagna

Agricola Mevante

Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna PG

Tel. 349 805 7501

www.agricolamevante.com - info@agricolamevante.com

Sabato 10 settembre dalle 10.30 alle 19.30 Mevante propone degustazioni in cantina in abbinamento a prodotti tipici (15 euro), e dalle 20.30 alle 23.30 cena con degustazione vini (40 euro).

Stesso programma per domenica 11 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 13 alle 16 pranzo in abbinamento ai vini della cantina (40 euro).

Anche sabato 17 e domenica 18 settembre ci sarà la possibilità di degustazioni in cantina, ma in quest’ultima giornata di Cantine Aperte in Vendemmia verrà offerto anche un aperitivo al tramonto con musica (dalle 17.30 alle 19.30, costo 25 euro).

Di Filippo

Voc. Conversino, 153 - Cannara

Tel. 0742/731242 - 389/8728282 (anche Whatsapp)

www.vinidifilippo.com; info@vinidifilippo.com

Domenica 11 settembre dalle ore 9 alle 15 la Cantina propone vendemmia (ore 9,30 e 11,00 raccolta e ore 12,30 pigiatura dell’uva) con colazione (ore 10,45) e pranzo inclusi (ore13,00). Si potranno realizzare delle etichette personalizzate da apporre sulla propria bottiglia Vendemmia 2022 “C’ero anche io” (ore 15,00).

Costo 40 euro adulti (30 euro bambini).

In caso di maltempo la vendemmia sarà rimandata alla domenica successiva.

Fattoria Colleallodole - Antano Milziade Eredi

Via Colle Allodole, 3 - Bevagna

Tel. 0742 361897/335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it - info@fattoriacolleallodole.it

La Fattoria Colleallodole aprirà le sue porte per Cantine Aperte in Vendemmia nei giorni del 10, 11 e 17 settembre dalle ore 18 alle 23.

La Veneranda

Loc. Montepennino - Montefalco

Tel. 0742/951630 - 349/2777960

www.laveneranda.com - info@laveneranda.com

Domenica 11 settembre, dalle 10 alle 19, come benvenuto alla vendemmia, la cantina La Veneranda propone una serie di attività rivolte non solo alle famiglie, ma a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata immersi nella natura. Il programma prevede due turni di vendemmia, con ritrovo in cantina alle 10.00 e alle 11.30. A chi vorrà provare l'emozione della vendemmia sarà fornita la necessaria attrezzatura e verrà accompagnato in vigna per gruppi; al termine di ogni turno di raccolta, avverrà la pigiatura rigorosamente a piedi nudi delle uve raccolte. Quindi, pranzo presso la tensostruttura della cantina con degustazione di vini e prodotti alimentari di produzione propria nel corso di tutta la giornata, barbecue e visita ai vigneti circostanti l’azienda in completa libertà.

Musica dal vivo e karaoke tutta la giornata. Prenotazione obbligatoria. Si consiglia abbigliamento idoneo. In caso di maltempo non sarà possibile visitare il vigneto ed effettuare la vendemmia. Richiesto l’arrivo con qualche minuto di anticipo per poter organizzare i gruppi di vendemmia.

Per info prenotazioni e costi: prenotazioni@laveneranda.com

Lungarotti

Loc. Turrita - Montefalco

Tel. 0742.37886 - 331 3098994

www.lungarotti.it - montefalco@lungarotti.it

Domenica 11 settembre alla cantina Lungarotti di Montefalco è prevista una intensa mattinata con Cantine Aperte in Vendemmia: si parte alle ore 9.30 con la visita alla cantina, e si prosegue, alle ore 10 - 10.30 con la raccolta dell’uva, per finire alle ore 11 con la meritata merenda fronte vigneto (picnic con panino, crostata, acqua a calice di ILBIO, succo di frutta per i piccoli). Costo 18 euro adulti e 15 bambini.

Perticaia

Loc. Casale - Montefalco

Tel. 0742/379014

www.perticaia.it - info@perticaia.it

Sabato 10 settembre, dalle 10 alle 18, la cantina Perticaia propone visite guidate con degustazione di 5 etichette di annate correnti, oppure degustazione della selezione più esclusiva, compresa una vecchia annata del Montefalco Sagrantino DOCG, accompagnata da una selezione di prodotti locali. Solo su prenotazione al 0742/379014 o info@perticaia.it

Sabato 17 settembre, dalle 10 alle 18, va in scena il programma “Dalla botte al bicchiere”: assaggio dei vini della selezione dalla fermentazione alla bottiglia. Visita in cantina accompagnata finger food locali, e degustazione del nuovo spumante Brut, Trebbiano Spoletino ed evoluzione del Sagrantino, partendo dalla spillatura in acciaio, passando a quella in legno e concludendo l’esperienza con la comparazione dell’annata di Sagrantino corrente con la 2005.

Domenica 18 dalle 17.30 alle 19.30 nuovo appuntamento con “Vino e territorio": 4 vini della selezione in abbinamento a 4 eccellenze del territorio umbro. Solo su prenotazione al 0742/379014 o info@perticaia.it

Scacciadiavoli

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Sabato 10 Settembre sarà possibile effettuare una visita guidata della cantina con tour alle 11, alle 13.30 e alle 16. A seguire degustazione di vini con una selezione di salumi e formaggi locali. Su prenotazione, costo 20 euro a persona. Durata 2 ore.

Todi

Cantina Roccafiore

Voc. Collina, 110/A 06059 Todi, Chioano PG

+39 075 8942746 natalia@cantinaroccafiore.it

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, la Cantina offre sia sabato 10 che 17 settembre, dalle 10 alle 18 , la possibilità di effettuare visite guidate alla tenuta, con degustazioni dei vini di produzione. Su prenotazione.

Colli Perugini

Cantina Bennicelli

Strada Solfagnano, Coltavolino, 1 Perugia

https://gbbennicelli.it/ info@gbbennicelli.it

Tel. 075 604743 - 328.8396440

Sabato 10 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e domenica 11 dalle 16 alle 20, la cantina propone visite in vigna con degustazione.

Torgiano

Lungarotti

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075/9886649 - 0742/378868

www.lungarotti.it - enoteca@lungarotti.it

Sabato 10 e 17 settembre alle ore 11.30 e alle ore 15.30 visita guidata alla cantina Lungarotti di Torgiano con successiva degustazione. Stesso programma anche per domenica 18 alle 11,30.

In tutte le giornate di Cantine Aperte in Vendemmia apertura del Museo del Vino dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Costo del biglietto € 5,00.

Info: prenotazionimusei@lungarotti.it – osteriadelmuseo@lungarotti.it - 075 9880200 - 0759880510.

Trasimeno e Alto Tevere

Madrevite

Via Ciabano, 36/2 Loc.Vaiano - Castiglione del Lago

Tel. 075/9527220 - 347/0046160

www.madrevite.com; info@madrevite.com

Torna l’appuntamento con PICNICCO alla cantina Madrevite anche in occasione di Cantine aperte in Vendemmia, per il 10 e 11 e 17 e 18 settembre.

Orario dalle 18 alle 23.

Terni

Azienda Agricola Palazzone

Località Rocca Ripesena, 68, Rocca Ripesena - Orvieto

+39 0763 344921

+39 370 1091749 / +39 371 4303039

www.palazzone.com; info@palazzone.com

La cantina Palazzone resterà aperta nelle quattro giornate di Cantine Aperte in Vendemmia per accogliere i visitatori in una full immersion a base di uva e filari, naturalmente assaggiando le prelibatezze del territorio, con possibilità di pranzare. Orario dalle 10 alle 17, con prenotazione obbligatoria.