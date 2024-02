Mannaggia, la libreria nel cuore del centro storico di Perugia, celebra sette anni di magia

Sette anni di magia, sette anni di libri, di mondi magici, di universi paralleli e lontani. Sette anni di scrittrici, scrittori e appassionati di letteratura nel cuore del centro storico di Perugia. Sette anni di Francesca e Carlo, i librai di “Mannaggia - Libri da un altro mondo” che il 16 febbraio spegne sette candeline.

Per celebrare questa occasione speciale, la libreria ha organizzato due giorni, venerdì 16 e sabato 17 febbraio, di eventi e splendide sorprese.

Il 16 febbraio, alle 18.00, verrà presentata l’antologia “L’ordine sostituito”, déclic edizioni, con le autrici Paola Silvia Dolci, Arianna Fiore, Eda Özbakay e l'editore Carlo Sperduti.

Sabato 17 febbraio, alle 18:30, un incontro speciale con Rina Edizioni con letture dal catalogo a cura dell'editrice Michela Dentamaro, della libraia Francesca Chiappalone e del libraio Carlo Sperduti.

In entrambe le giornate, al termine degli incontri, ci sarà un aperitivo per brindare insieme ai librai e agli ospiti. Per scoprire le altre sorprese, che la libreria ha preparato, non resta che varcare la sua magica soglia.