Sere del FAI d'Estate, la magia del Bosco di San Francesco sotto le stelle

Per tutti gli appassionati di astronomia, ma anche per gli animi romantici, torna anche quest'anno un'opportunità spaciale: quella di visitare molti Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in notturna. Questo sarà possibile in occasione delle “Sere FAI d’Estate” con una rassegna di osservazioni astronomiche all’aria aperta, nella magica atmosfera di parchi e giardini, lontano dalle luci e dal clamore della città. Gli appuntamenti si susseguiranno per tutta l’estate, in particolare in occasione della suggestiva Notte di San Lorenzo martedì 10 agosto.

Al Bosco di San Francesco, Bene del FAI ad Assisi (PG), sabato 7 e 14 agosto è in programma un'osservazione astronomica guidata dagli esperti del gruppo StarLight, che condurranno i partecipanti alla scoperta di costellazioni e pianeti. Nel giardino del convento benedettino di Santa Croce, una breve lezione introdurrà al fenomeno astronomico delle Perseidi tipico della metà di agosto; a seguire, nella radura del Terzo Paradiso, opera di land art creata da Michelangelo Pistoletto, si potrà partecipare alle vere e proprie osservazioni della volta celeste. Si raccomanda al pubblico di munirsi di torcia, scarpe comode e un plaid per sdraiarsi sotto le stelle.

I bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare inoltre a un laboratorio ludico didattico.