Sellano, via alla 18esima Sagra della fojata e dell’attorta: il programma e le novità

La Proloco Sellano organizza la 18esima Sagra della fojata e dell’attorta, da venerdì 6 a domenica 8 agosto nel piccolo borgo della Valnerina. L’evento, dunque, diventa ‘maggiorenne’ e propone ai visitatori, anche quest’anno, i tradizionali piatti della Valnerina in uno scenario naturale unico: al centro di un menù di prodotti tipici locali, ci sono le due torte, la fojata salata, arrotolata e ripiena di verdure, formaggio e uova, e l’attorta, dolce farcita con mele, uva passa e frutta secca.

La festa si svolgerà, nel rispetto delle normative anti covid, al villaggio della Protezione civile in località Villamagina. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 19 e non sarà consentito l’asporto ma solo la consumazione sul posto previa prenotazione. La prenotazione è necessaria anche per assistere agli eventi previsti nelle tre serate, dalle 21.30. Venerdì 6 agosto è in programma infatti lo spettacolo ‘Rcokke live e ridi 2021’ del duo comico Lando & Dino a cui seguiranno due serate musicali, sabato 7 con Samuele Loretucci e domenica 8 con Marco e Claudia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339.1886402 (Marzia) e 334.6597218 (Emanuela).