Sei passeggiate per riconoscere le specie arboree al parco Chico Mendez e lungo il fiume Tevere

Sei passeggiate aperte a tutti, per riconoscere le specie arboree che più ci aiutano nella mitigazione climatica. Il Comune di Perugia, partner del progetto europeo LIFE CLIVUT (Life Climate Value of Urban Trees), organizza dal 19 Giugno al 18 Luglio questa immersione nella natura in due aree verdi della città di Perugia: il Parco Chico Mendez e l’area verde Lungo Tevere.

In particolare, le passeggiate nel Parco Chico Mendez (con punto di ritrovo al parcheggio lato Minimetrò) si svolgeranno sabato 19 giugno, dalle 18 alle 20, domenica 4 luglio, dalle 9 alle 11 e sabato 17 luglio, dalle 18 alle 20, mentre quelle lungo il Tevere, nella zona di Ponte San Giovanni (con punto di ritrovo al parcheggio supermercato Lidl, vicino al ponte di legno) si svolgeranno domenica 20 giugno, dalle 9 alle 11, sabato 3 luglio, dalle 18 alle 20 e domenica 18 luglio, dalle 9 alle 11.

Le passeggiate saranno guidate dalle esperte botaniche e di fenologia del team di Life Clivut, Chiara Proietti e Luigia Ruga, con l’obiettivo di far conoscere meglio le varie specie arboree e il loro prezioso contributo nel monitoraggio e nel contrasto ai cambiamenti climatici.

“È un’iniziativa originale, che viene realizzata per la prima volta e che dimostra l’attenzione del Comune di Perugia al tema del verde e dei cambiamenti climatici. – afferma l’assessore all’Ambiente Otello Numerini - L’obiettivo è quello di incrementare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini sull’argomento, grazie al contributo di tecnici esperti, al fine – come prevede il progetto Life Clivut - di una maggiore condivisione delle politiche del verde urbano. Ringraziamo l’Università degli Studi di Perugia, e in particolare il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale –ha concluso l’assessore- per averci coinvolto nel progetto e per la collaborazione fattiva e preziosa che dà alla nostra città, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei nostri cittadini.”

Come si svolgeranno le passeggiate

In occasione delle passeggiate saranno presentati i concetti di fenologia (la scienza che studia i rapporti tra fattori climatici e fenomeni della vita vegetale e animale) e di come essa, attraverso l'osservazione delle fasi di crescita degli alberi, possa aiutarci a monitorare i cambiamenti climatici. Verranno, inoltre, spiegati i concetti chiave per riconoscere le specie e forniti i dati sul sequestro di CO2 e di PM10 per ogni albero.

Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio whatsapp i numeri 338 8828426 (Chiara Proietti) e 338 3732256 (Luigia Ruga), oppure scrivere una mail a chiara@lifeclivut.com indicando nell'oggetto: passeggiate clivut 2021 Perugia. Il termine per la prenotazione obbligatoria è due giorni prima della data prescelta per la passeggiata. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Cos’è il Progetto LIFE CLIVUT?

LIFE CLIVUT è un progetto europeo che mira a combattere i cambiamenti climatici. Coordinatore del progetto è l'Università degli Studi di Perugia, mentre i partner sono il Comune di Perugia, il Comune di Bologna, il Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Cesar), l'Università di Tessalonica in Grecia e l'istituto Isg in Portogallo.

Il progetto punta a sviluppare una pianificazione e gestione condivisa degli spazi verdi e naturali urbani da urbanisti e cittadini, in modo da massimizzare il potenziale di mitigazione del clima da parte delle risorse verdi urbane, fornire biodiversità e benefici per la conservazione della natura migliorando la salute e il benessere delle persone.

Il progetto LIFE CLIVUT LIFE18/GIC/IT/001217 ha ricevuto un finanziamento dal Programma Life dell’Unione Europea.

Il parco urbano Chico Mendez, di 14 ettari, si trova nel versante est di Perugia ed è caratterizzato da diverse specie arboree. Qui si trova una delle tre aree fenologiche, dove sono stati piantati 20 nuovi alberi e arbusti, 5 per ogni specie, che serviranno per il monitoraggio del cambiamento climatico. Le aree fenologiche interessano tre differenti zone per ogni città coinvolta nel progetto Life Clivut: Bologna, Perugia, Cascais e Salonicco. Nel corso delle passeggiate nel Parco Chico Mendez si potranno esplorare le differenti altre specie arboree già presenti nel parco e scoprirne i segreti anche da un punto di vista di relazione del loro apporto alla mitigazione climatica come: il Populus nigra Italica; il Cupressus sempervirens; l’ Aesculus hippocastaneum

Lungo il tratto del fiume Tevere di Ponte San Giovanni è, inoltre, possibile percorrere a piedi il bellissimo itinerario che si sviluppa per circa 10 km sulla sponda sinistra del fiume. È una passeggiata rilassante, quasi pianeggiante e quasi interamente all'ombra di alti pioppi, salici e ontani neri. Questa area è stata scelta per la varietà delle specie che presenta e per l'interesse della capacità dello stoccaggio e sequestro di CO2 e PM10: modalità prevista per ogni città coinvolta nel progetto Life Clivut (Bologna, Perugia, Cascais e Salonicco).