Alla scoperta dei segreti della famiglia Della Corgna con i “Venerdì a Palazzo”: il 19 novembre in scena il condottiero Ascanio a Lepanto

I Della Corgna, la grande famiglia che ha contraddistinto la storia castiglionese ed è stata protagonista della vita politica e militare italiana fra la metà del XVI secolo e la metà del XVII, fra Rinascimento e Barocco. sono al centro di un'iniziativa di successo organizzata da da Lagodarte Impresa Sociale. Si trarra dei “Venerdì a Palazzo”, cinque appuntamenti pomeridiani nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna alla scoperta dei segreti familiari dei Della Corgna.

«Tutto il progetto – spiega Piero Sacco, presidente di Lagodarte – è stato pensato per dare organicità e sistematicità ad una serie di azioni di valorizzazione degli attrattori culturali Palazzo della Corgna, Rocca Medievale e del complesso museale di San Domenico e per contribuire a rilanciare la crescita dell’offerta culturale e turistica della città. Un prodotto innovativo per il nostro territorio che ha come obiettivo la fruizione culturale e turistica denominato “La Castiglione dei Della Corgna: una dinastia tra gesta eroiche e vita di corte”, progetto partito nella scorsa primavera con la mostra che è ancora visitabile fino alla fine di febbraio».

Venerdì 19 novembre, per il 450° anniversario della Battaglia di Lepanto lo storico locale Bruno Teatini presenta “Ascanio della Corgna condottiero tra le acque di Lepanto”. La secolare lotta tra l'Europa Cristiana e l'Impero Ottomano trova uno dei suoi momenti più epici nella battaglia navale combattuta nel Golfo di Lepanto il 7 ottobre 1571. Nel mare Ionio lungo la costa greca, la flotta ottomana, leggendaria padrona del Mediterraneo fu attaccata e distrutta da quella della Lega Santa formata dallo Stato della Chiesa, Spagna e Repubblica di Venezia. A Lepanto si coprì di gloria il marchese Ascanio della Corgna. Come mai un condottiero si trovava tra quelle acque? Un avventuriero? Un mercenario? Un raccomandato del papa?

Tutti i “Venerdì a Palazzo” inizieranno alle ore 17 nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna con ingresso libero e nel rispetto di tutte le regole anti Covid: è naturalmente richiesto Green Pass (escluso per i minori di anni 12) ed è obbligatoria la mascherina ma senza più la distanza di almeno un metro fra il pubblico. Al termine degli incontri è possibile prenotare una visita guidata tematica alla mostra “"La Castiglione dei Della Corgna: una dinastia tra gesta eroiche e vita di corte" con un supplemento di 5 euro.