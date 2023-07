Dalla strada etrusca ai segni dell'incendio del Bellum Perusinum, alla scoperta della Perugia sotterranea

L’offerta culturale e turistica dell’Isola di San Lorenzo, si amplia in vista della stagione estiva, con "Segni di cava", una visita guidata attraverso musica e suggestioni teatrali, che si terrà il 13,14,15,16 luglio alle ore 18.00 e alle ore 19.30, dedicata alla scoperta della Perugia sotterranea, uno dei luoghi più suggestivi della città, in cui le numerose stratificazioni della storia, diventano luogo di incontro, di scoperta e di racconto, per turisti e cittadini.

Perugia sotterranea è un percorso archeologico che si snoda per circa un chilometro, a quindici metri di profondità sotto piazza IV Novembre che conduce i visitatori a scoprire i segni e le testimonianze di epoca romana, etrusca e medievale dell’antica Acropoli della città di Perugia.

Pensare a una città che rivive sotto la Cattedrale di Perugia è misterioso e al contempo affascinante, una sfida ed un’opportunità per chi vi lavora ogni giorno, è quella di dare voce alle pietre, affinchè esse non siano solo rovine silenziose, ma testimonianze e documenti della storia, in grado di offrire occasioni di lettura e di riscoperta del passato. Il sito archeologico, suggestivo e unico nel suo genere è sempre visitabile attraverso i racconti delle guide di Isola San Lorenzo, da tre anni propone a tutti, nel periodo estivo, una forma di visita esperienziale in orari serali. Segni di cava giunta alla sua terza edizione, è una storia narrata dagli attori Marta Calzoni e Alessandro Massoli, evocata dalla musica di Giuditta Corazzol e Giovanni Biagioli e sussurrata dalle pietre vive dell'area archeologica della Perugia sotterranea.?

Attraverso le loro voci e i suoni, si potranno ripercorrere le vicende storiche della città di Perugia e dei suoi abitanti. Il percorso alla scoperta dell'antica acropoli partirà dalla Loggia di Braccio in cui è possibile godere di una prospettiva unica della piazza e del centro storico di Perugia, con le sue principali emergenze architettoniche, per accompagnare poi, tutti i visitatori, in un incantevole viaggio nel tempo. Visitare l’area archeologica significa quindi ascoltare il dialogo tra passato e presente in un luogo che ha le radici della sua storicità nella terra e il corpo rivolto verso il cielo.?

L'iniziativa curata da Genesi, testi e sceneggiatura di Laura Pascucci si svolgerà nei giorni 13,14,15 e 16 luglio alle ore 18.00 e alle ore 19.30 (biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro (under 18)??

Per informazioni?e prenotazioni: info@secretumbria.it 075/5724853 3701581907.