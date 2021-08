Al via un altro grande fine settimana di arti performative nella natura con Suoni Controvento

A partire da oggi, 6 agosto, alle Rughe di Fossato di Vico con “Avventure e Misteri in Umbria” a cura dell’associazione Roompicapo, prende il via il secondo, denso week end della rassegna tra musica, arte e natura Suoni Controvento. L'appuntamento odierno propone la temporary escape room “Codice Dante”: un nuovo mistero si cela tra le mura di Fossato di Vico. Un antico manoscritto custodisce un importante messaggio segreto. Riuscirete a decifrare tutti gli indizi per risolvere l’enigma? (Appuntamenti fino a domenica 8 agosto. Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 - roompicapo@gmail.com=

La giornata del 7 Agosto vedrà alle ore 16.30 a Pian di Spilli nel Parco Regionale del Monte Cucco il cantastorie cittadino del mondo che ha ispirato milioni di musicisti in tutto il mondo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale: Manu Chao con una delle quattro tappe italiane del suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”. Per l’occasione, AUCMA, in collaborazione con il Gruppo Casa di Cura Liotti Spa Perugia e l'Istituto Analisi cliniche Minerva di Perugia, offrirà ai partecipanti l'opportunità di effettuare un tampone rapido valido per 48 ore al prezzo speciale di € 15,00. Previa prenotazione al numero 075. 5735294 sarà possibile effettuare il tampone: oggi dalle ore 14.30 alle 18.00 presso l'Istituto Minerva (via Fratelli Pellas, 50 - Perugia) oppure domani dalle ore 10.30 alle 14.00 al varco di Costacciaro, presso il punto di accesso al Monte Cucco del Festival.

Domenica 8 agosto alle ore 11.00 nella Grotta di Sant’Agnese sul Monte Cucco (Costacciaro) “Meravigliosa Turchia – seconda tappa del Viaggio sonoro sulle orme del naturalista e viaggiatore umbro del XIX secolo Orazio Antinori”, concerto di musica tradizionale turca a cura di Umut Sülüno?lu & U?ur Önür. Evento in collaborazione con la Galleria di Storia Naturale del CAMS. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Stesso giorno, alle ore 14.30 spazio al teatro nelle suggestive Grotte del Monte Cucco (Pian del Monte) “Peregrini che pensosi andate - Un altro Dante” di e con Pierpaolo Peroni. La natura è il termine di paragone adatto a meglio illustrare esperienze personali e a loro modo 'irripetibili' (non si pensi soltanto al viaggio ultraterreno: anche l'amore rientra in questo novero). Ma è anche lo spunto capace di suscitare più ampie e astratte riflessioni sui sentimenti, l'esistenza, il destino dell'uomo. Sonderemo alcune di queste implicazioni leggendo brani della produzione dantesca. Evento in collaborazione con Ass. La Tramontana. Punto di ritrovo Pian del Monte (Sigillo). Informazioni e prenotazione obbligatoria: 351 2827335 - info@grottamontecucco.umbria.it

Alle ore 15.30 a Valdiranco (Sigillo) torna il format “Libri in cammino” con la passeggiata letteraria in compagnia di Giannermete Romani lungo il sentiero degli antichi umbri, durante cui i partecipanti incontreranno Loredana Lipperini che dialogherà con loro sul suo libro “La notte si avvicina”. Evento in collaborazione con Umbria Libri, Ass. La Tramontana e L’Olivo e la Ginestra. Informazioni e prenotazioni: 347 1148395 - romaniermete@gmail.com

Alle ore 17.00 all’Eremo di Serrasanta a Gualdo Tadino concerto che vedrà protagonista Kety Fusco, una delle arpiste più rivoluzionarie della scena musicale europea. La traiettoria artistica dell’arpista si è presto diretta verso un sistema sonoro innovativo, contaminando suoni di un vinile graffiato su corde di metallo, oggetti colpiti sulla tavola armonica dell’arpa classica pre-campionata ed effetti analogici manipolati dal vivo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.