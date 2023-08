I Concerti dell’Alba: secondo appuntamento con “Vergin tutto amor” al convento di Monteripido

Nella pace incantevole del convento di Monteripido di Perugia si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna musicale “I concerti dell’alba”. Dopo il successo del primo spettacolo, presso la terrazza del mercato coperto, domenica 27 agosto alle 6.30 è in programma il secondo incontro a cura di Umbria Ensemble.

Il pubblico potrà assistere a “Vergin tutto amor” con musiche di Durante, Cherubini, Verdi, Leoncavallo, Caccini, Mercadante e Tournier.

Come si legge nella nota del Comune di Perugia “la Vergin tutto Amor di Francesco Durante che apre il concerto risuona in ogni brano in programma, direttamente, come ispiratrice dell’Ave Maria di Cherubini, di Caccini, di Mercadante e delle arie di Verdi, più indirettamente, ma con altrettanta intensa suggestione, nei notturni che invitano a quel “redire in se ipsum”, a quell’ascolto interiore, che nella notte si fa preghiera universale. Perché è la notte il giardino dei sogni e delle preghiere che si levano per sbocciare nella promessa dell’alba, di cui buio e silenzio sono preludio”.