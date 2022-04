Alla scuola San Paolo si va a lezione di sviluppo sostenibile: il 5 Aprile incontro con il climatologo Luca Mercalli

Si chiama “La bellezza salverà l’ambiente: verso un nuovo paradigma terrestre” il progetto di sensibilizzazione rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 San Paolo sui temi dello sviluppo sostenibile.

Saranno i grandi relatori del mondo della scienza e della letteratura a fare da guida ai ragazzi in un percorso che prenderà il via martedì 5 Aprile e vedrà un in contro online con Luca Mercalli, a cuis eguiranno nelle prossime settimane Valerio Magrelli e Federica Gasbarro: mentre il primo incontro sarà iin diretta streaming, i successivi si terranno in presenza, nel mese di Maggio.

Promossi dall’Associazione Culturale De Rerum Natura (associazione che organizza da molti anni Umbria Green Festival) hanno l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in una serie di iniziative di alta formazione inerenti lo sviluppo sostenibile, in un contesto in cui è possibile percorrere vie di collaborazione con docenti, ricercatori, scrittori, scienziati. Il progetto nasce dal bisogno di sostenere processi di apprendimento che stimolino l’innovazione, la passione e l’emozione e che prevedano una formazione di alto livello su temi che riguardano la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.

Questi incontri sono soltanto l’inizio di una serie di iniziative e attività legate all’ambiente che l’Istituto San Paolo vuole realizzare nel corso dei prossimi anni per ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici scolastici, per aiutare gli studenti a creare una cultura dell’apprendimento rivolta allo sviluppo sostenibile che tramite la scuola possa coinvolgere l’intera comunità.

Chi è Luca Mercalli

Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore scientifico, dialogherà con gli studenti su temi cruciali come i cambiamenti climatici, l’economia circolare, l’energia. Valerio Magrelli, uno dei più importanti poeti italiani, racconterà come la poesia possa essere ancora il luogo della libertà assoluta dove l’uomo può difendere la natura e salvare la specie. Infine, Federica Gasbarro, la Greta Thunberg italiana, unica giovane del nostro Paese ad essere stata invitata allo Youth Summit ONU per il clima tenutosi a New York nel 2019 e alla COP26 di Glasgow, racconterà la sua esperienza di Green Influencer e di attivista contro i cambiamenti climatici insieme a Greta.