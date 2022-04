La scuola primaria di Cenerente alla riscoperta delle tradizioni legate all’uovo di Pasqua

Una giornata speciale, quella di lunedì 11 Aprile, per gli alunni della primaria Vittorio Trancanelli’ di Cenerente dell'Istituto Comprensivo Perugia 1 Francesco Morlacchi. Infatti, in collaborazione con Villa del Colle del Cardinale, i giovanissimi studenti, accompagnati dalle insegnati, hanno animato il bellissimo parco adiacente la villa con una vera e propria ‘caccia all’uovo’. Un’iniziativa ideata dalla direttrice della Villa del Colle del Cardinale Ilaria Batassa, con il supporto della società agricola ‘Le Radici’, per trasferire ai bambini l’importanza dell’uovo come simbolo di Pasqua e il suo ruolo nella storia con particolare riferimento all’epoca etrusca. Dalla didattica si è poi passati ad un vero e proprio laboratorio che ha visto gli alunni, dalla prima alla quinta classe, all’opera nel dipingere dell’uova di polistirolo appositamente create per l’evento. Infine spazio alla ‘caccia’, con le uova nascoste all’interno del parco e i bambini, divisi in squadre, in gara per ritrovarle. Una sana competizione che ha portato dei vincitori, anche se il premio, un gustoso uovo di cioccolato, è stato riservato a tutti.

“Se già prima si avvertiva la necessità di "portare fuori" l'educazione e la scuola dalle mura delle classi – dichiara la Presidente dell’istituto Comprensivo Perugia 1 Francesco Morlacchi, Roberta Bertellini - dopo questi ultimi tempi difficili questo bisogno è diventato sempre più diffuso. Educare all'aperto, costruendo un contatto con la natura, ricreando relazioni che negli spazi chiusi non riescono a esprimersi appieno è oggi un valore aggiunto importante. Noi scuole di questo territorio siamo fortunate e dobbiamo dire grazie alla direttrice Ilaria Batassa e alla società agricola Le Radici che ci danno la possibilità di vivere con i nostri alunni queste bellissime esperienze in una cornice meravigliosa come la Villa del Cardinale”.