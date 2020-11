Scuola di Alta Formazione di Federfarma Umbria, prosegue l'attività con un nuovo corso

Nonostante il perdurare dell'emergenza Covid-19, prosegue l'attività della Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI. A partire dal 12 novembre 2020, in modalità webinar, partirà infatti il corso denominato 'Dermocosmesi: il ruolo del farmacista', con la collaborazione di Federfarma Umbria e Federfarma Ancona. Il corso ha come responsabile scientifico il Prof. Maurizio Ricci, vice direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia, e si pone come obiettivo quello di approfondire il tema dei nuovi dermocosmetici, prodotti tra i più richiesti per diversificare il business della farmacia.

Commenta il Prof. Maurizio Ricci: "Ci siamo avvalsi di una docenza molto diversificata e competente, così da coprire non solo aspetti puramente formulativi di innovazione associati alle piccole patologie della pelle ed inestetismi cutanei, ma anche aspetti che potremmo definire di marketing, in cui verrà affrontata l'importanza del reparto cosmetico per la farmacia e la corretta esposizione oltre alla comunicazione efficace del reparto cosmetico”.

Nata nel 2019 su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché dalle relative associazioni provinciali, da Federfarma Ancona e da Farma Service Centro Italia, presieduta dal Prof. Luca Ferrucci docente di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università degli Studi di Perugia, FA.BE.SA.CI intende lanciare su scala nazionale un modello innovativo di formazione qualificata per tutti i soggetti del mondo delle farmacie, dai titolari ai dipendenti ai collaboratori sino alle imprese che gestiscono processi logistici per i farmaci.

Nel primo anno di attività oltre 200 farmacisti hanno partecipato ai corsi di formazione della Scuola, che nel 2020 nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha già organizzato i seguenti moduli: 'Farmaci Veterinari', 'Farmaci Pediatrici' e ‘Quanto Vale la tua Farmacia?’.