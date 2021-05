Sogni di scrivere un libro? Con Amazon puoi, ecco il premio "Amazon Storyteller"

Se sogni di pubblicare quel libro che hai scritto e tieni nel cassetto, non puoi perdere l'iniziativa del colosso Amazon, che offre la possibilità di pubblicare il proprio libro in formato cartaceo o digitale. In palio per il vincitore 5000 euro e una campagna marketing per promuovere il proprio testo

Durante la pandemia tante attività sono andate a picco molte attività ma, incredibilmente, il mondo dei libri è tornato in voga. Non solo sono aumentate le vendite dei libri, degli e-book ed è esploso il mercato degli audio-libri, ma è aumentato il fenomeno dei self publisher, autori che si auto-pubblicano senza bisogno delle case editrici. Si tratta di "autori indipendenti", che non beneficiano di una rete distributiva, ma si promuovono da soli, contanto sulla propria creatività e passione. E tra loro si nascondo anche dei veri e propri talenti.

Per questo motivo il colosso Amazon.it, nato come venditore di libri online, ha deciso di tornare a investire su questo tipo di scrittori e ha annunciato la seconda edizione di “Amazon Storyteller”, premio letterario che permette agli aspiranti scrittori così come agli autori già affermati di mettere in luce le loro storie inedite. Una chance unica per dare spazio a scrittori che vogliono sfondare nel mondo dello storytelling.

«Dopo il successo della prima edizione di Amazon Storyteller» ha dichiarato Mouncif Faqir, Responsabile Categoria Libri per L’Europa, «desideriamo continuare a incoraggiare e sostenere il mondo della scrittura e della lettura perché il loro valore è incommensurabile. Questo progetto permette di far emergere nuovi talenti capaci di raccontare il mondo da prospettive diverse, e di farci conoscere nuovi personaggi e trame che senza questa opportunità forse non vedrebbero mai la luce. Per questo motivo, siamo entusiasti di lanciare questa sfida anche quest’anno».

Amazon Storyteller, in cosa consiste il premio

Attraverso il giudizio di una giuria, anche in questa seconda edizione Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller all’autore più apprezzato. In palio una ricompensa in denaro di €5.000 e ma soprattutto una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore godrà della possibilità di essere pubblicato gratuitamente in formato audio da Audible. Gli altri finalisti riceveranno un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Come partecipare

Gli autori potranno inviare la propria candidatura dal 1° maggio al 31 agosto 2021 pubblicando i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che prenderanno parte all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa – saranno disponibili per i clienti di Amazon.it.

I clienti potranno leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all’app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.

Il nome del vincitore del premio Amazon Storyteller 2021 sarà annunciato a Novembre 2021 sulla pagina web dedicata all’iniziativa.

Tutte le info su: https://www.amazon.it/premioletterario