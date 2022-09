Screening e prevenzione delle malattie del fegato: una giornata dedicata con Afas e Rotary Club Perugia

Afas e Rotary Club Perugia si alleano per la prevenzione delle malattie del fegato. Lo fanno con un evento in programma per sabato 1° ottobre in piazza Matteotti, dove dalle 9.30 alle 18.30 sarà possibile effettuare un controllo gratuito del fegato. L'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile.

Nel dettaglio, il Rotary Club Perugia, l'associazione internazionale di imprenditori e professionisti che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace, in collaborazione con Afas, da sempre impegnata in prima linea nella prevenzione, ha organizzato per sabato 1° ottobre una giornata dedicata al controllo gratuito del fegato con una grande novità, ovvero la possibilità di effettuare un check up dell’epatite C.

L’appuntamento è fissato dalle 9,30 alle 18,30, in piazza Matteotti, a Perugia, dove i medici specialisti dott. Attilio Solinas e dott. Fabio Chistolini faranno ad ogni cittadino un controllo del fegato con ecografia con la finalità di fare prevenzione. Inoltre sarà possibile sottoporsi allo screening per l’epatite C, effettuando un prelievo ematico per la ricerca anticorpi anti-HCV.

È giusto ricordare, infatti, che la maggior parte delle persone con epatite C cronica non presenta alcun sintomo o presenta solo sintomi generali come stanchezza cronica e depressione: per questo motivo la prevenzione è fondamentale.