Campagna di screening gratuita contro il tumore al seno: venerdì e sabato a Perugia con Komen Italia e Todis

La prevenzione è la migliore arma contro le patologie di ogni genere, specialmente quelle oncologiche. Per questo, la Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute offerto da Komen Italia, che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche famminili. Campagna sempre più importante, in un momento in cui la pandemia ha indotto una percentuale altissima di italiani a rinunciare o differire le cure e i controlli medici per tutte le altre patologie.

Todis sostiene il progetto Carovana della Prevenzione e offre nella città di Perugia una giornata di promozione della salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori dagli screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74 e ecografia senologica under 40).

Le due giornate si svolgeranno venerdì 21 maggio a Perugia - C/O Parcheggio Punto Vendita TODIS - Via di Settevalli 329

Orario: dalle 9.30 alle 16.30

Sabato 22 Maggio in piazza Matteotti

Orario: dalle 9.30 alle 16.30

Le prenotazioni sono gratuite e vanno effettuate tramite questo link.