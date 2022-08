A Scheggino si conclude Neraviglioso con un omaggio ai più piccoli

Indirizzo non disponibile

Sta per concludersi a Scheggino Neraviglioso, il cartellone di eventi estivi che ha animato il borgo nel cuore della Valnerina nei mesi di luglio e agosto con musica, rievocazioni storiche, attività per bambini e spettacoli.

Organizzato dal Comune e dalla Proloco di Scheggino con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, il cartellone ospita ancora due iniziative dedicate ai più piccoli in piazza Carlo Urbani: venerdì 26 agosto alle 18 ‘Fa-volando’, cantastorie e favole illustrate a cura di Manuela Amadio, Anna Rita Antonelli e Cecilia Menghi, e domenica 28 si chiude, sempre alle 18, con ‘Nena’ uno spettacolo comico poetico sui diritti dei bambini, a cura di Tieffeu teatro di figura umbro per il Figuratevi in Valnerina Festival. Domenica 28 agosto torna, inoltre, l’appuntamento con la Quarta di Scheggino, il mercato dei prodotti tipici e artigianato lungo le vie del borgo che si ripete tutto l’anno nella quarta domenica del mese.

Infine, in queste giornate, il Museo della fiaba, come anche il Museo del tartufo saranno aperti gratuitamente ai visitatori.