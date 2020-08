Torna lo "Sbaracco", appuntamento con i super saldi e la prima edizione della "Festa del gelato"

Torna l'appuntamento con lo Sbaracco e, novità, la festa del gelato. Appuntamento venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 nel centro storico di Perugia con il "saldo dei saldi".

L'iniziativa, promossa dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia, si svolgerà per due giorni nelle vie e nelle piazze dell'acropoli che torneranno ad essere un mercato delle eccellenze e delle occasioni all’aria aperta: abbigliamento, accessori e calzature, beni per la persona, profumi e articoli per il benessere, articoli da regalo, occhiali, artigianato, giocattoli e tanto altro.

Apertura dei banchi alle 10 nelle aree di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza con la modalità ormai consolidata: ai negozi e alle botteghe sarà fornito un banco da posizionare in strada, davanti alla propria vetrina, dove esporre i propri prodotti, con promozioni, sconti, offerte particolari. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus Covid19.

La novità di quest'anno è la "Festa del gelato" con le gelaterie del centro storico che proporranno il proprio “Cono Sbaracco” riservato ai bambini fino a 10 anni al prezzo speciale di 1 euro.

In caso di maltempo Sbaracco è confermato e si svolgerà ugualmente all’interno dei negozi.