La nuova Fiat 500: 100% elettrica e super tecnologica

Auto dallo stile inconfondibile, la Fiat 500 è stata un fenomeno di costume fin dalla sua nascita, 63 anni fa, e si è affermata come icona italiana nel mondo. Adesso, in un momento in cui la mobilità è chiamata a essere più sostenibile, connessa e autonoma, il gruppo Fca entra nuovamente in gioco con la sua terza generazione di 500 e lancia la prima ‘full electric’, che sarà protagonista, in Umbria, nelle concessionarie Satiri Auto sabato 24 e domenica 25 ottobre.

“Siamo felici di potervi presentare questa nuova city car – ha detto Leonardo Apostolico, responsabile area Digital e marketing di Satiri Auto – la prima auto completamente elettrica del gruppo Fca. Se la 500 è considerata ‘il gioiello di famiglia’, quella elettrica si fa portatrice di una rivoluzione, un rinnovamento che deriva dalla consapevolezza che il pianeta Terra sta attraversando un momento molto delicato e tutti siamo chiamati ad agire per creare un futuro migliore. Fiat ha abbracciato questa sfida”.

“Sono davvero tante le caratteristiche da scoprire nella nuova 500 – ha spiegato Apostolico –. L’autonomia arriva fino a 320 chilometri con ciclo wltp, grazie alle batterie lithium-Ion che hanno una capacità di 42 kilowattora. È equipaggiata con il sistema Fast charger che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi e inoltre sono state pensate soluzioni anche per la ricarica domestica. Da evidenziare, inoltre, che questa city car elettrica offre, prima vettura del suo segmento, la guida autonoma di livello 2. Questo significa che è dotata di una tecnologia che riesce a monitorare tutto, auto, ciclisti, pedoni, linee della corsia su cui si viaggia. L’Attention assist per esempio, mediante avvisi sul display, consiglia di fermarsi e di prendere una pausa quando si è stanchi. I sensori a 360 gradi offrono, poi, una drone view per evitare tutti gli ostacoli, quando si parcheggia e nelle manovre più complesse. Infine, è equipaggiata con il nuovo e rivoluzionario sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5 e può quindi dialogare perfettamente con lo smartphone. Insomma, vale la pena venirla ad ammirare”.