Sala dei Notari. Le classi prime e seconde del liceo artistico Di Betto incontrano l’autrice de La Rete

Sala dei Notari. Le classi prime e seconde del liceo artistico Di Betto incontrano Sara Allegrini, autrice de “La Rete” (Mondadori).

L’iniziativa “Incontri con l’autore”, nel quadro dell’attenzione rivolta ai giovani sul versante della lettura, si dipana felicemente da qualche anno, a cura del sistema bibliotecario del Comune di Perugia. Presenti funzionarie (Margherita Gianfreda e Gaia Rossetti) con la dirigente Roberta Migliarini.

Non è la prima volta di Sara Allegrini, già vincitrice del Bancarellino e del Premio Orbil 2020 (espresso su indicazione del librai). Autrice pubblicata da Mondadori, Einaudi, Il Castoro ed altri editori nazionali.

Peraltro, “La Rete” è stata inserita nella collana esclusiva degli Oscar Mondadori, tradotta e distribuita il Lituania, in Cile e Paesi di lingua e cultura sudamericana. Se ne attende la distribuzione negli USA.

Numerosi, interessanti/interessati gli interventi dei ragazzi. Specialmente di quelli che avevano letto il libro. Alcuni, dichiaratisi scrittori in itinere. Come forma di osservazione della realtà e introspezione sul proprio modo di stare al mondo.

Partecipazione attiva dell’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, già compagno dell’autrice al liceo ginnasio Mariotti. Ricordi da condividere. Profili di docenti (in)dimenticabili e di compagni del percorso di formazione scolastica.

Poi – dice Varasano – il filo rosso che unisce la Giornata dei Giusti (6 marzo) celebrata a San Matteo degli Armeni con riconoscimenti a personaggi, uomini e donne, che hanno segnato col loro esempio la storia nazionale.

Le figure di donne si legano alla Festa dell’8 Marzo, in linea di continuità positiva e propositiva.

Un incontro dai sicuri esiti formativi. Perché – ha ricordato Varasano – un grande perugino come Giuseppe Prezzolini (nato “per caso”, come ebbe a dire lui stesso, in via Ventosa, giù per Fontenovo) indicò come sicuro viatico dell’esistenza l’inscindibile binomio leggere-scrivere. Ed è questo il messaggio da propagandare convintamente. Ai giovani soprattutto. Ma anche agli adulti.