Sant'Arcangelo, la tradizione del pesce sfilettato va avanti

Prosegue fino a domenica 14 luglio, nell’area del campo sportivo di Sant’Arcangelo di Magione, la tradizionale Sagra del pesce sfilettato, giunta alla 39° edizione, che propone ogni anno piatti a base di pesce di lago.



La manifestazione, organizzata dalla locale proloco si distingue proprio per la qualità dei piatti legati alla tradizione locale che ne hanno fatto uno degli appuntamenti imperdibili per quanti amano questo genere di cucina.



Una tradizione che viene rafforzata dalle proposte musicali che ogni sera vedono l’esibizione, nell’area dedicata, di orchestre che consentono di poter ballare fino a tarda sera come avveniva nelle tipiche feste di paese di una volta insieme a proposte sui diversi generi musicali..



“Questa sagra – commenta l’assessore all’associazionismo del Comune di Magione, Daniele Raspati, – sa restituire tutta la bellezza della tradizione dei nostri paesi dove, fin dai tempi in cui il nostro territorio era caratterizzato da un’economia prevalentemente agricola, era comune che ci si ritrovasse insieme per alleggerire, con momenti di festa, il faticoso lavoro. Il cibo, la musica e il ballo ne erano gli elementi caratteristici e la proloco di Sant’Arcangelo ha saputo restituirceli con passione e impegno aggiungendovi proposte musicali contemporanee.”