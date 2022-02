FESTIVAL DI SANREMO Le pagelle su testi e musica dei primi 12 cantanti in gara. E' la serata anche dell'umbro Michele Bravi

Prima giornata del Festival di Sanremo: 12 i cantanti in gara, oggi vota solo la salta stampa (giornali, web e radio), Da giovedì voto aperto anche agli ascoltatori.

DOMENICA

ACHILLE LAURO - VOTO 7.5

Il testo è decisamente il migliore della sua composizione. Lui parte malino ma si riprende. Una canzone con buoni passaggi: "E stringi la giornata fra le dita

Che tra poco è già finita" - "Come se fossimo destini - Che si corrono accanto" - T"u coi piedi sul cruscotto Io il braccio che penzola L'orologio sotto al sole che scotta". Musica che annuncia una giornata libera, il desiderio di fuga, pensieri zero. Liberi da tutto ma senza nemici e rimpianti: è questo il senso. Lauro omaggia anche il grande Vasco Rossi - sempre sul tema della domenica come libertà - Vorrei fosse domenica - E tua madre fosse meno - ma aggiunge anche la fragilità della famiglia sperando in un giorno di libertà dove "tuo padre oggi bevesse soltanto acqua tonica". Una velata critica all'alto tasso di alcolismo che devasta le famiglie. Una canzone talmente liberà e talmente piacevole - la voce è quella che è... sia chiaro - che potrebbe fare addirittura il colpaccio. Sicuramente nel voto della casta dei gioralisti sanremesi che oggi domani voteranno i brani.

YUMAN

ORA QUI - VOTO: 5/6

Bella voce, calda, atmosfera, molto soul. Sul palco ci può stare. Non mi convince: da risentire più volte. Testo e musica sembrano spesso confusionari. Un solo passaggio notevole del testo: "Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura, Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e. Ora e qui, finalmente io". Un piccolo inno a tentare, a crederci sempre.

NOEMI

Ti amo non lo so dire” - VOTO: 5/6

Bellissima, voce da sogno, donna incantevole, artista affermata... ma stavolta manca qualcosa: la melodia non va, non prende, non vola, non coinvolge. Il testo è anche intenso ma infarcito di troppe frasi. Francamente: questa storia d'amore, c'è ma non c'è, vola ma non vola, lei ama ma ha bisogno di tempo... si conclude dicendo: "Posso andare sulla luna - Ma ti amo ti amo ti amo - Non lo so dire". Forse un viaggio con un solo passeggero.

MORANDI

APRI TUTTE LE PORTE - VOTO: 7

Un po' anni 60, un po' rapper, un po' tanto coppia Jovannotti-Morandi. Piace e sarà un grande successo radiofonico. Una canzone per tutte le età che spinge ad aprire tutte le porte, bruciare tutte le scorte, ad aprire al sole. A non lasciarsi andare e quando il sole non c'è... bisogna credere in se stessi e sperare nello sguardo dell'amore. Parte con poca voce, l'emozione probabilmente, ma poi recupera. Immortale. "E quando il sole non c’è - Lo cerco dentro di me - Se tu mi guardi una volta Mi basta per ore - E quando il sole va via - Se tu mi fai una magia - Sento tornare l’amore - Amore amore". Vamos!



LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

CIAO-CIAO - voto 6/7

Una di quelle canzone di fanno ballare, muovere, tanta energia...muovi tutto: testa, mani, occhi, culo, gambe e cuore. Canzone fortemente indipendente, soprattutto nel testo, musica di altissimo valore. E lei ha una voce di rara bellezza e sensualità. Si balla anche quando c'è la fine del mondo: Ciao ciao - E con i piedi, con i piedi, con i piedi - Ciao ciao - Con le mani, con le mani, con le mani - Ciao ciao Con i piedi, con i piedi, con i piedi - Ciao ciao E con la testa, con il petto, con il cuore - Ciao ciao E con le gambe, con il culo, coi miei occhi Ciao