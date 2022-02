San Valentino, le coccole ai sapori dell'Umbria dello chef Oliver Glowig

Dai baci Perugina al mito di San Valentino, l’Umbria si conferma la regione più romantica d’Italia e per la sera del 14 febbraio lo chef Oliver Glowig ha messo a punto uno speciale menu che farà innamorare tutti. In occasione della festa dedicata all’amore,

Locanda Petreja di Borgo Petroro apre le sue porte sia ai local che vorranno trascorrere una speciale serata a cena fuori che alle coppie vivranno una romantica fuga da mille e una notte. Nel percorso degustazione si ritrovano i sapori autentici della regione: dal caviale “Amur Royal” con uovo, patate e storione affumicato agli spaghetti con ostriche, cavolfiori, trippa di baccalà e dragoncello; dal risotto al parmigiano e barbabietole con tartufo nero di Norcia al piccione e galletto con sedano. Dulcis in fundo, cioccolato e lamponi.

Pee chi volesse approfittare per una sosta più lunga, tutto il fascino della residenza storica Hotel Vannucci a Città della Pieve. È il rifugio ideale per immergersi nelle atmosfere raffinate dal sapore d’antan di un luogo ricco di storia, inaugurato nei primi Novecento e, dal 2018, di proprietà di Roberto Wirth. Tra le proposte in sauna riservato alla coppia (della durata di 60 minuti), per poi concludere il momento wellness nel corner tisaneria.