San Savino, scatta l'ora della sagra del Gambero e del Pesce del Lago Trasimeno

Per la Pro Loco di San Savino, è arrivato il momento più atteso, più sentito e più partecipato dell'anno: la Sagra del Gambero e del Pesce del Lago Trasimeno, giunta ormai alla XXXV edizione in programma dal 18 al 27 agosto. Un evento che ha saputo nel tempo farsi conoscere ed apprezzare in tutto il territorio regionale, e non solo, per la qualità della proposta culinaria, basata sulla promozione e la valorizzazione dei prodotti locali, sapientemente reinterpretati nel solco della tradizione, ma anche per la ricchezza e varietà nell'offerta di intrattenimento, cultura e spettacoli. Il tutto esaltato da una location carica di storia e dal fascino straordinario dei tramonti sul Lago Trasimeno.



“Arriviamo all'appuntamento con la Sagra - spiegano dall’associazione che vede come presidente Maurizio Orsini - dopo un inizio estate che ha visto il borgo animato da altri importanti eventi culturali e conviviali, che scandiscono una presenza, da parte della Proloco, nel segno della continuità come protagonista della socialità e della vitalità del paese. Prosegue inoltre il nostro impegno, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale, nel proporre, progettare e realizzare interventi e opere volte a migliorare strutture e servizi per la frazione: la Sagra diventa cosi anche l'occasione per presentare i lavori che hanno interessato il borgo. Il successo di tutte le iniziative e le manifestazioni della Proloco, cresciuto costantemente nel tempo, si deve al tenace ed attento lavoro dei consiglieri, ma soprattutto all'impegno di tutti coloro che ogni anno mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie in vista di un comune obiettivo, e a cui vanno fin d'ora i nostri più sinceri ringraziamenti.”



Tra gli eventi in programma anche la terza edizione della Corsa del gambero, corsa podistica per bambini e ragazzi, che si terrà domenica 20 agosto organizzata dall’Asd San Savino e dalla locale proloco.