San Giustino alla ribalta con le bellezze di Castello Bufalini e la Repubblica di Cospaia su “Freedom-Oltre il confine”

In due recenti pccasioni, nell’arco di poco tempo, il territorio di San Giustino è salito alla ribalta nazionale grazie programmi televisivi molto conosciuti e seguiti. In particolare “Linea Verde” di Rai Uno e “Freedom-Oltre il confine”, il programma trasmesso da Italia 1 che, nella puntata del 21 febbraio scorso, ha acceso i riflettori su questa parte di Alta Valle del Tevere, ricca di peculiarità sia per quanto concerne i beni paesaggistico-ambientali che il patrimonio storico-culturale.

“Con soddisfazione - queste le parole di Milena Crispoltoni, assessore comunale al Turismo - abbiamo visto scorrere in tv le immagini conosciute e care a noi tutti di Cospaia e delle colline che le fanno da cornice. Abbiamo ascoltato la storia, puntualmente ricostruita, di questo piccolissimo stato, sorto per un errore nel tracciamento dei confini tra Repubblica di Firenze, poi Granducato di Toscana, e lo Stato Pontificio. Con un pizzico di ironia e tanta professionalità sono state ben indagate e raccontate le vicende di questo lembo di terra che per quattrocento anni ha vissuto una storia unica al mondo. E poi, il nostro gioiello, Castello Bufalini! L’antico, splendido maniero ha aperto le porte a Roberto Giacobbo e alla sua troupe che, con una narrazione avvincente e straordinarie immagini e inquadrature, hanno narrato ‘un luogo che non ti aspetti’ (Cit.) con bellissimi affreschi, sale, scorci, scritte di un amore del tempo che fu… Accanto a quella della Amministrazione, riportiamo la soddisfazione e gratitudine espresse dal Dr Marco Pierini, DRMU, e dalla Direttrice di Castello Bufalini, Dr.ssa Veruska Picchiarelli. Siamo estremamente lieti per questa preziosa opportunità che ha ancora una volta mostrato una parte di Umbria verde e incontaminata, ospitale e generosa, ricca di una storia ancora da scoprire”.