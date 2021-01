Dopo 63 anni salta il pranzo sociale di San Costanzo: incontro online con le storie della tradizione

Incontri online nel giorno di San Costanzo da parte dell’associazione Famiglia Perugina che da 63 anni a questa parte era solita organizzare il famoso pranzo sociale accompagnato da momenti di intrattenimento e gioco. E se quest’anno non sarà possibile organizzare nulla in presenza, vista la situazione, l’associazione della Famiglia Perugina ha proposto di onorare il giorno della festa del 29 gennaio, a partire dalle ore 10 attraverso la pagina facebook e di youtube ( digitando “Famiglia Perugina”), dove sarà possibile seguire la conversazione con Silvia Buitoni ( cuoca per diletto e narratrice per passione) e Renzo Zuccherini dove si parlerà del torcolo “San Costanzo, un profumo nella città”, ricordi che evocano il suo profumo ed il suo sapore, sulle tradizioni legate alla figura del santo più amato dai perugini.

“Il filmato rimarrà on line e potrà essere sempre consultato anche in futuro – scrive in una nota l’associazione - A proposito di tradizioni; si suggerisce una passeggiata alla bella chiesa di San Costanzo per entrarvi e soffermarsi un attimo davanti all’immagine del Santo… magari fa l’occhietto e ciascuno interpreterà come vorrà l’auspicio”.