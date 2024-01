San Costanzo tra fede, cultura e gastronomia. Il programma degli appuntamenti a Perugia

Perugia si prepara a celebrare uno dei suoi patroni con una serie di iniziative laiche e religiose. Come da tradizione, non mancherà poi la possibilità di degustare prodotti tradizionali, uno su tutti il torcolo di San Costanzo. Questo il programma degli appuntamenti

Domenica 28 gennaio

-alle 17 di fronte all’atrio di palazzo dei Priori partenza, per la basilica di San Costanzo, della processione della “Luminaria”, presieduta dall’Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve S. Em. Ivan Maffeis

- alle 18 presso la basilica di San Costanzo Vespri Solenni - Offerta dei doni e del cero da parte del sindaco, con la partecipazione della corale della polizia locale;

-alle 19 presso il primo chiostro della basilica di San Pietro degustazione gratuita dei prodotti locali, offerta dalla fondazione per l’Istruzione Agraria con possibilità di visita, con biglietto d’ingresso ridotto, della mostra “Il Perugino di San Pietro”, ospitata nella galleria Tesori d’Arte del complesso monumentale in Borgo XX Giugno, a Perugia, che per la prima volta ha riportato in città e riunificato tutti e undici gli scomparti della predella dell’Ascensione di Cristo dipinta per la basilica.

***

Lunedì 29 gennaio

-presso la basilica di San Costanzo alle 8, 10 e 11,30 Sante Messe; alle 16 Vespri;

- dalle 8,00 alle 20 in borgo XX Giugno Fiera Grande di San Costanzo. In particolare alle ore 10,30 è prevista l’inaugurazione della Fiera e la degustazione del torcolo di San Costanzo;

-alle 12,00 in corso Vannucci tradizionale degustazione del torcolo di San Costanzo e del vin santo, aperta a tutta la cittadinanza, offerta in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio e associazione Italiana Sommelier;

-alle 15 in corso Vannucci corsa di San Costanzo (3° Edizione) con premiazione, al termine delle gare, presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori;

- alle 17 presso la Cattedrale di San Lorenzo solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Ivan Maffeis, con la partecipazione dei Vescovi umbri e delle Autorità.

I torcoli verranno realizzati e forniti gratuitamente dalle panetterie e pasticcerie della città e saranno in parte destinati alla degustazione offerta alla cittadinanza ed in parte consegnati agli ospiti degli Istituti Civili e Religiosi ed alle Case di Cura per anziani e disabili.

In occasione della festa di San Costanzo apertura speciale della Torre degli Sciri il 28 e 29 gennaio.

Domenica 28 gennaio in programma l’evento “Perugia dall'alto” con narrazione di Caterina Martino. L'appuntamento è alle 15.30 per visita alla torre e vista sulla città. In collaborazione con Gran Tour Perugia.

Prenotazione obbligatoria scrivendo su whatsapp o chiamando il numero +39 371 3116801 - contributo € 15 (gratuito fino a 12 anni).

Lunedì 29 gennaio l’evento “Visita la Torre”, con apertura straordinaria sia la mattina, dalle 11 alle 12.30, che il pomeriggio dalle 15 alle 17. Ingresso senza prenotazione per info scrivere su whatsapp o chiamare il numero +39 393 5145793

Si ricorda che nel mese di gennaio la torre è aperta ogni sabato dalle 15 alle 17.30 e la domenica dalle 11 alle 12.30. L'ingresso è senza prenotazione

Per informazioni scrivere all'Associazione Priori su whatsapp +39 393 5145793

In caso di pioggia la torre non sarà visitabile

E' possibile richiedere aperture straordinarie per gruppi di almeno 6 persone, mentre visite guidate e osservazioni astronomiche per gruppi di almeno 12 persone