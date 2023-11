Salute, sicurezza e lavoro: l’aggiornamento dell’associazione Acso a Perugia

È in programma a Perugia il 2 e il 3 dicembre il corso di aggiornamento in tema di salute, sicurezza e lavoro organizzato da AMmeeting, in collaborazione con l’associazione per la cultura della sostenibilità (Acso).

L’evento, che si terrà nella Sala Chirone dell’istituto di diagnostica e analisi cliniche Chirofisiogen di Perugia, è coordinato dal dottor Giorgio Miscetti, medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro, medico autorizzato, tecnico competente in acustica ambientale, già direttore del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Usl Umbria 1.



Il corso è destinato a medici competenti, medici del lavoro, medici legali, medici igienisti, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tecnici della prevenzione, organi di vigilanza, odontoiatri, radiologi, consulenti in tema di salute e sicurezza del lavoro, biologi.