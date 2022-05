Sale l'attesa per le infiorate di Spello: previsto un piano di sicurezza per monitorar le presenze

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, tornano 18 e 19 giugno 2022, con grande attesa le artistiche Infiorate del Corpus Domini rimpiendo di colori e profumi le vie e le piazze del centro storico di Spello. Non mancheranno alcune novità. Tra gli aspetti più curati per garantire un sereno svlgimento della manifestazione che è tra le più attrattive dell'Umbria, il piano di sicurezza in cui è stato previsto anche un sistema di prenotazione online del parcheggio, raccomandata a tutti coloro che arriveranno in auto, autobus, camper o moto. La partecipazione all'evento resta sempre gratuita.

I vari aspetti legati al piano sicurezza sono stati affrontati nei giorni scorsi nel corso di un incontro svoltosi nel palazzo comunale con i rappresentanti dell’Associazione degli infioratori, dell’Amministrazione comunale, con i tecnici degli uffici e la Polizia municipale, della stazione dei Carabinieri di Spello e delle associazioni coinvolte come il gruppo comunale di Protezione civile e il comitato di Spello della Croce Rossa Italiana.

Le aree parcheggio di Spello

Le aree adibite a parcheggio sono cinque e saranno raggiungibili, in base al proprio mezzo di trasporto e alla prenotazione effettuata, seguendo apposita segnaletica da una delle uscite della superstrada (SS75) previste. Una mappa dei parcheggi è consultabile nel sito dell'associazione.

“Per le auto – spiega il presidente degli infioratori Giuliano Torti - sono disponibili i parcheggi Fiordaliso (area Superconti, accesso da Via Tommaso Corbo) e Ginestra (area Snam, accesso da Via Pasciana). Per gli autobus, i parcheggi Margherita (area Grancasa, accesso da Via delle Industrie) e Girasole (accesso da via Osteriaccia), quest’ultimo anche per le moto. I passeggeri degli autobus potranno in ogni caso scendere nelle immediate vicinanze di uno dei principali accessi alla manifestazione. Ai camper è riservato il parcheggio che si trova presso gli impianti sportivi in località Osteriaccia, nella mappa denominato Calendula. Durante la prenotazione sarà richiesta la segnalazione del numero dei passeggeri, che non è naturalmente vincolante ma ci aiuterà a conteggiare con buona approssimazione le presenze attese nelle due giornate”.

Tutti i parcheggi sono prenotabili usando il link presente nella homepage del sito www.infioratespello.it o nella pagina FaceBook delle Infiorate di Spello (www.facebook.com/InfiorateSpello ) e della Pro Loco Spello (www.facebook.com/prospello).

L’attivazione del servizio di prenotazione è stata ritenuta una misura indispensabile per garantire la sicurezza e il monitoraggio dei partecipanti a una delle manifestazioni più importanti dell’Umbria.