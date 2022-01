Tempo di saldi, al Quasar Village di Corciano oltre agli sconti anche i premi, ecco come

Come in tutta la regione, anche al Quasar village di Corciano da giovedì 5 gennaio e fino al 5 marzo prende il via la stagione dei saldi. Ad attendere i visitatori nei punti vendita della struttura ci saranno offerte di cui approfittare e occasioni da non perdere per i propri acquisti. Un motivo in più per lanciarsi nello shopping al centro commerciale di Ellera è il concorso APPerò che consente di accumulare punti, in base alla spesa effettuata.

Come partecipare al concorso

Per partecipare sarà necessario registrarsi alla App del Quasar village e utilizzarla durante la permanenza nel centro commerciale, raccogliendo così un punto presenza al giorno (due dal 15 al 30 gennaio) e punti acquisto attraverso la scansione degli scontrini. In palio, fino al 30 gennaio, ci sono gift card e la possibilità di vincere crociere per due persone nel Mediterraneo.

“Un’iniziativa del Quasar village – spiegano dal centro commerciale – per premiare, gratificare e ringraziare i nostri clienti, chi continua a sceglierci per i suoi acquisti. Un modo per regalare ulteriori opportunità rispetto ai saldi”.

Altre iniziative all'insegna del divertimento

Sempre fino al 30 gennaio, anche se le festività natalizie si saranno concluse da tempo, sarà attiva nell’area esterna del villaggio la pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta nei giorni feriali dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 22, mentre sabato e domenica dalle 10.30 alle 22. E restando in tema di sconti, visitando il sito www.quasarvillage.it/ sarà possibile ottenere un buono da due euro, da utilizzare per l’acquisto di un’ora di pattinaggio sul ghiaccio, che si potrà stampare o mostrare al personale direttamente dal proprio smartphone.