Un grande convegno ai Notari (‘Storia di uno straordinario Progetto’) per raccontare la vita plurisecolare della Fontana Maggiore

Un grande convegno ai Notari (‘Storia di uno straordinario Progetto’) per raccontare la vita secolare della Fontana Maggiore. Lo organizza il Rotary Club Perugia. Lo coordina Emidio De Albentiis, direttore dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci. Decollo previsto per il 23 giugno, alle 16:00. Lo schema dell’evento prevede i saluti del presidente Moriconi, del sindaco Romizi, dell’Assessore Varasano. Relazioni di Alberto Grohmann, Professore Emerito dell’Università di Perugia, su “L’età dello splendore di Perugia”.

Sarà della partita Lucio Ubertini - Unesco ChairHolder Water Resources Management and Culture- Sapienza Università di Roma. Parlerà sul tema “Fontana Maggiore – Scienza ed Arte idraulica”. Quindi Mirko Santanicchia – docente di Storia dell’Arte Medievale allo Studium perusinum, con “Mira vid?re potes: i marmi e i bronzi della Fontana Maggiore, capolavoro del Duecento italiano”. È anche previsto un intervento che farà il punto sulla “Storia di un restauro”. Anzi: i restauri sono stati diversi e non tutti centrati. Esempio di scuola: il rimontaggio errato nella sequenza delle pietre con iscrizione. Tanto da generare una enorme confusione, contro cui è stato necessario lottare per ricondurla a chiarezza. Un’occasione da non mancare per quanti amano la città.