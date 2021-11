Incontro ai Notari col regista Alessandro d’Alatri: uno dei registi più interessanti del panorama cinematografico italiano

Incontro ai Notari col regista Alessandro d’Alatri. Appuntamento di rango con uno dei registi più interessanti del panorama cinematografico italiano. Un’occasione unica e irripetibile per i tanti cinefili perugini che avranno modo di ascoltare un personaggio accreditato da film di sicuro interesse. A discorrere col cineasta romano il principe degli storici del cinema e critici della decima musa Fabio Melelli, insieme con la consigliera Francesca Vittoria Renda.

Ci dice Melelli: “Alessandro ha iniziato a recitare fin da bambino, sia in teatro che sul grande e piccolo schermo, esordendo ne Il Giardino dei Ciliegi di Luchino Visconti e apparendo poi in molti sceneggiati televisivi e film diretti da alcuni dei più grandi registi italiani”.

È stato anche punta di diamante del mondo pubblicitario, vero?

“Esattamente. Ha realizzato complessivamente più di cento spot, fra i quali alcuni che hanno colpito l’imaginario collettivo. Pensiamo al classico ‘Antò, fa caldo’ con Luisa Ranieri”.

Film importanti?

“’Americano rosso’ con cui ottiene il David di Donatello come miglior regista esordiente. E poi "Senza pelle" - Nastro d'argento e David di Donatello per la miglior sceneggiatura - interpretato da Kim Rossi Stuart”.

Ce n’è anche uno del 1994, vero?

“Nel 2004 firma 'La febbre', in cui torna a lavorare con lo showman Fabio Volo cui affianca, stavolta, Valeria Solarino”.

Parlerete anche di progetti?

“Certamente. Sentiremo cosa bolle in pentola nella programmazione operativa di questo Maestro”. Apppuntamento per domenica 14 novembre, ore 11.