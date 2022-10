Sedano Nero di Trevi, domenica la mostra mercato insieme alla sagra della salsiccia per rinnovare una tradizione di quasi sessant'anni

La Mostra Mercato del Sedano nero di Trevi è una ricorrenza che da quasi sessant'anni celebra un prodotto con caratteristiche particolari che lo rendono molto apprezzato dai buongustai, ma che crescendo soltanto in una zona limitatissima - le Canapine di Trevi - e necessitando di una coltivazione molto laboriosa, ha un costo elevato e di conseguenza un mercato assai ristretto. Si tratta appunto del sedano nero di Trevi, riconosciuto come presidio Slow Food. L'evento si celebra la terza domenica di ottovre,



Poiché da tempo immemorabile in autunno si iniziava la macellazione dei maiali con produzione di apprezzatissimi insaccati, la mostra mercato del Sedano è stata abbinata alla Sagra della Salsiccia.

Pertanto durante la sagra oltre al sedano in parmigiana, la vellutata e la bruschetta al sedano, si possono gustare delle saporitissime salsicce di maiale cotte estemporaneamente sulla brace.



Organizzata e promossa dall'Associazione Pro Trevi con il supporto del Comune di Trevi, da qualche anno oltre alla domenica si tiene anche una sorta di anteprima il sabato pomeriggio orario 15.00-20.00).

Il programma

Il programma della 58° edizione prevede nel week end un trekking nelle zone di produzione del sedano nero (Canapine) con degustazioni di sedano e visita alla chiesa di Santa Maria in Pietrarossa (sabato ore 15.00 e domenica ore 10.00 e alle ore 15.00 - info e prenotazioni telefonare allo 0742/781150 o via mailprotrevi@protrevi.com), in piazza Mazzini è possibile trovare i produttori di sedano che vendono il pregiato presidio Slow food, ma anche produttori di prodotti tipici e olio delle colline di Trevi. Domenica alle ore 12.00 ci sarà la premiazione del miglior produttore di Sedano, riconoscimento assegnato da una qualificata giuria tecnica. A chiudere la manifestazione nel pomeriggio l'esibizione per le vie del centro storico della banda musicale "Città di Trevi".