San Savino di Magione è pronto per la tipica Sagra del gambero con tanto buon pesce di lago

San Savino di Magione torna ad ospitare, dopo due anni di pandemia, la tradizionale Sagra del gambero organizzata dalla locale Proloco, che intratterrà il pubblico con buon cibo di lago e tanto divertimento fino a prossimo 28 Agosto.

Il caratteristico borgo offrirà per dieci giorni la possibilità di assaporare alcuni dei piatti più tipici a base di pesce di lago servito nella panoramica terrazza che sia affaccia sul lago Trasimeno. Ogni sera intrattenimento musicale con le tante orchestre che si alterneranno nello spazio adibito a zona ballo. Ancora musica nella piazzetta del castello e nello spazio Pub.

Per l'occasione sarà possibile visitare il Museo degli strumenti della comunicazione del Novecento e partecipare al Concorso di pittura estemporanea (per informazioni 3476422561).

“Arriviamo all’appuntamento con la Sagra – spiegano i rappresentanti della Proloco – dopo un inizio estate che ha visto il borgo animato da altri importanti eventi culturali e conviviali, che scandiscono una presenza, da parte della Proloco, nel segno della continuità come protagonista della socialità e della vitalità del paese. Prosegue inoltre il nostro impegno, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, nel proporre, progettare e realizzare interventi e opere volte a migliorare strutture e servizi per la frazione: la Sagra diventa così anche l’occasione per presentare i lavori che hanno interessato il borgo. Il successo di tutte le iniziative e le manifestazioni della Proloco, cresciuto costantemente nel tempo, si deve al tenace ed attento lavoro dei consiglieri, ma soprattutto all’impegno di tutti coloro che ogni anno mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie in vista di un comune obiettivo, e a cui vanno fin d’ora i nostri più sinceri ringraziamenti”.