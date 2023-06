Sagre: tradizione, sapori e musica. Gli appuntamenti del fine settimana

La formula vincente è sempre quella: buon mangiare, tradizioni, musica e aria aperta. L'appuntamento con le sagre in Umbria è sinonimo di estate. Ecco gli appuntamenti che si possono trovare nella provincia di Perugia in questo fine settimana.

A partire da In...contriamoci a Mugnano, festa nel paese dei muri dipinti che prosegue fino a domanica. Tre diverse soluzioni per intrattenersi nel dopocena. Spettacolo in piazza per il pubblico più adulto, tra balli antichi e contemporanei. Questa sera c'è la festa latina, venerdì l'orchestra di Juri Bordoni sabato con i Nulla di Nuovo si riscoprono i successi dei Nomadi. Suonami band venerdì e l'orchestra di Luca Fumanti per chiudere. All'Enoteca e Musica dal Vino, oggi gli 88 Folli, venerdì Ballarano Band, sabato the Dagggers, domenica Sky Pink. Giò Box, invece, propone, in ordine cronologico, The Flow, Babilonia, Cumbesa, "Ho voglia disco party".

A Pila l'appuntamento è quello tradizionale con la torta al testo. E i vini dei doc dei colli perugini da abbinare. Come d'abitudine ci si ritrova nella pineta del paese. E dopo aver allietato il palato, musica da ballare in pista e spazio pub per i più giovani.

Altrettanto storica è la Sagra della Granocchia a Capanne. L'appuntamento è al circolo del paese. Spazio ai piatti della tradizione e, ovviamente, alle rane proposte in tante varianti. Si comincia sabato 1 luglio.

A Corciano sono due gli appuntamenti. Nel castello della frazione di Chiugiana, torna Chiugiana ti aspetta. Stasera si balla con Simona Fabrizi, venerdì Alessio Alunno. Quindi, sabato 1 c'è la Marco Cimarelli Band e domenica 2 Michele e Fabiola. Nell'area verde "Enzo Milani", all'ex colonia, va in scena, invece, Corciano a tutta birra. Inutile dire che cosa sarà la protagonista assoluta. Venerdì 30 ci sono i Sex Mutants dal vivo.

Tra gli eventi, anche la Festa di Inizio estate a Resina e la Sagra del barbozzo e della carne alla brace a Cerqueto di Gualdo Tadino.