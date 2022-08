Ritorna Mantignana in Settembre, il programma della sagra

Mantignana in settembre è una delle sagre più antiche dell'Umbria. La prima edizione si tenne infatti nel lontano 1972 e da allora si è interrotta soltanto a causa della pandemia. Adesso, da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre, nel piccolo borgo del comune di Corciano, tornerà dunque proponendo ancora tanti spettacoli, musica, eventi sportivi e gustosi piatti della tradizione locale. Ogni sera i volontari del circolo Arcs Mantignana porteranno, infatti, in tavola le tipicità enogastronomiche del territorio: su tutte gli gnocchi al sugo d’oca, la cilona (fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con salsa di pomodoro) e il pollo all’arrabbiata con torta al testo ed erba, principali piatti forti di Mantignana in settembre. Immancabile poi l'intrattenimento musicale, i giochi popolari e la gara di briscola tutte le serate, oltre a iniziative pomeridiane nei weekend.

Un programma per tutti i gusti

Si parte venerdì 26 agosto alle 19 con l’esibizione di pattinaggio artistico a rotelle dell’Asd Pattinaggio artistico San Mariano. Saranno presenti la campionessa regionale Noemi Biondi e la campionessa italiana Asia Patucca. Alle 21 è, invece, prevista la serata danzante con Fabiola Cappelletti.

Il giorno successivo, sabato 27 giugno alle 18, la Us Mantignana Montemalbe organizza la Giornata del piccolo atleta a cui possono partecipare tutti i ragazzi nati dal 2010 al 2017 per trascorrere un pomeriggio di sano divertimento e sport. La sera, invece, sul palco del Katooba Pub salirà la Blasco Band (Vasco Rossi tribute).

Domenica 28 si inizia presto, alle 8, con la giornata ecologica A caccia di rifiuti organizzata dalla sezione Federcaccia di Corciano e dal comitato di gestione della Zrc Buchignano. Alle 9 è in programma una passeggiata in mountain bike ed e-bike. Poi pranzo per tutti al circolo Arcs. Nel pomeriggio alle 18 la scuola cinofila Zampe moleste organizza un’esibizione di obbedienza e agility dog. La serata offrirà, infine, la musica dell’Orchestra Allegria e dei Fandango (Ligabue tribute).

Durante l’intera manifestazione, il comitato di Corciano della Croce rossa italiana promuoverà una raccolta fondi da destinare all’acquisto di un’ambulanza.