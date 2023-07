Mazzafegato e fiori di zucca, è festa a Città di Castello

Tutto pronto ormai per la "Sagra del mazzafegato e fiore di zucca" che prenderà il via mercoledì 5 luglio, organizzata dalle società rionali Madonna del latte e Salaiolo la Tina. Nella ormai collaudata location dell'area antistante il palazzetto dello sport di Città di Castello in via Engels, si potranno degustare specialità gastronomiche a base di mazzafegato e i buonissimi fiori di zucca fritti. Il mazzafegato, prodotto tipico della nostra zona, dotato anche di marchio di riconoscimento, sarà proposto al pubblico in diverse varianti per accontentare tutti i gusti. Logicamente il menù non sarà solo a base di mazzafegato ma si potranno degustare anche altre specialità della cucina tipica. Articolato anche il programma musicale per accontentare giovani e meno giovani. Con orchestre di alto livello e dj. Di rilievo la serata di giovedì 6 luglio, quando sul palco principale si esibirà l'orchestra di Anna Maria Allegretti, mentre l'area giovani ospiterà Master Enjoy e dj Barcellona. Novità assoluta la serata di chiusura affidata al dj Debla con il suo spettacolo "Debla on tour". Non mancheranno giochi per bambini e altre sorprese. Questa manifestazione si caratterizza anche per il fatto che ad organizzarla sono due società rionali fatto questo assai raro.