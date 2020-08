Festa della "Nocciola di Pietralunga" e del Cialdone, un week end all'insegna delle tradizioni gastronomiche del borgo

Buon cibo e delle tradizioni vanno in scena a Pietralunga nel fine settimana.L’associazione Valle del Carpina, con il patrocinio del Comune, sabato 22 e domenica 23 agosto propone infatti un evento dedicato alla “Nocciola di Pietralunga, cibo autentico del borgo”.

Vari gli appuntamenti in programma, sia per immergersi nella natura con passeggiate, che per assaggiare le tante prelibatezze locali. Nella due giorni è prevista anche musica, con la rassegna delle bande umbre. Inoltre, domenica 23, in piazza VII Maggio, si terrà la gara del miglior “Cialdone”, al termine della quale saranno premiate le cialde più buone, realizzate tutte con i tradizionali “ferri da cialde” dalle diverse famiglie pietralunghesi.

In concomitanza della consegna dei cialdoni, i partecipanti sono invitati a portare anche il proprio Ferro per poterlo esporre al momento della gara, dando la possibilità di riscoprire un’antica tradizione del paese.

In questi due giorni di ‘festa’ nei ristoranti del borgo medievale sarà possibile degustare ricette locali a base di nocciola e crema di nocciole, dall’aperitivo fino al digestivo.

Il programma

Sabato 22 agosto

ore 16: “Passeggiata nel noccioleto del Molinello”, in cammino fino al noccioleto e degustazione della deliziosa crema di nocciole.

Ore 21: In Piazza VII maggio concerto di Michele Braganti

Domenica 23 agosto

Ore 16: “Passeggiata naturalistica attraverso l’area Natura 2000 Boschi di Pietralunga e lungo il torrente Carpinella”, visita al laboratorio di produzione della crema di nocciole.

Ore 17.30: In Piazza VII Maggio “Giro musicale dell’Umbria 2020”, rassegna bandistica delle bande umbre.

Ore 18: In Piazza VII Maggio “Che vinca il migliore”, una sfida tra compaesani per aggiudicarsi il premio per il Miglior Cialdone. I cialdoni saranno preparati esclusivamente con il tradizionale ferro per cialdoni, secondo l’autentica ricetta pietralunghese.