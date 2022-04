Buongustai e amanti di caccia e pesca convocati a San Feliciano: c'è “Lo spuntino del cacciatore”

Una tre giorni dedicata a caccia e pesca ma anche e soprattutto un momento conviviale da passare in spensieratezza. Con un menù da intenditori, cibo genuino, tramonti mozzafiato e panorama da lasciare a bocca aperta. Si tratta de “Lo Spuntino del Cacciatore”, manifestazione che si terrà il 23, 24 e 25 aprile a San Feliciano di Magione, organizzato dalla locale proloco.

L’atmosfera sarà resa ancora più interessante grazie ai numerosi stand presenti sul lungolago dello storico paese di pescatori del Trasimeno, una vera e propria area espositiva con addetti ai lavori pronti a dare dimostrazioni e spiegazioni a esperti e novizi della caccia e della pesca.

“La manifestazione può essere definita a tema caccia e dintorni – spiega Claudio Marinelli, membro della Pro Loco San Feliciano e organizzatore attivo dell’evento - la parte food si terrà presso i locali del Circolo Canottieri e il protagonista sarà il nostro menù o meglio i menù. Infatti, la regina della tavola resterà sempre e ovviamente la cacciagione, ma nel corso dei tre giorni si alterneranno piatti sempre diversi. In parallelo, si svolgerà l’evento fieristico con gli espositori che avranno grandissimo spazio sul lungolago di San Feliciano. Sarà rappresentata la caccia così come la pesca, ci sarà la cinofilia e forse la falconeria. Non mancheranno esibizioni e dimostrazioni di tiro con l’arco e softair, durante le quali verrà data la possibilità di avvicinarsi a queste pratiche. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid, anche per questo sarebbe gradita la prenotazione".

“L’invito – concludono gli organizzatori – è rivolto a tutti i buongustai che amano il gusto vero e sincero della cacciagione. Un nuovo evento dedicato agli appassionati di caccia, pesca e soprattutto del buon mangiare”.