Arriva Sound Sisto 2022, un ricco programma all'insegna della socialità e della ripartenza

Dopo due anni di silenzio e distanziamento sociale, torna Sound Sisto Live, la manifestazione promossa dall'associazione Carnevale i Rioni di San Sisto vuole riportare con nove giorni di musica e buon mangiare. Sound Sisto live è la festa della musica dal vivo abbinata al buon mangiare, con la caratteristica di poter assaporare ogni giorno specialità di mare.

Le 9 serate della manifestazione saranno aperte dagli allievi e allieve della scuola Teatro Mutazioni; da lunedì 21 a venerdì 26 agosto la biblioteca Sandro Penna resterà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Alle 18 e 30 di ogni giorno d'apertura verranno presentate iniziative e libri per arricchire l'offerta culturale del quartiere.

Il programma di Sound Sisto 2022

Il via venerdì 19 agosto alle 21 e 30 (orario per tutti i concerti) con "Sogni appesi" la tribute band di Ultimo per proseguire il 20 agosto con "I Briganti Sabini" cover band di Mannarino. Domenica 21 spazio a "Just for one Day" di David Bowie tribute band e lunedì 22 Agosto "Mondo Cremoni", martedì 23 Sky Pink live formazione di pop d'autore italiano e internazionale con alla voce la sansistese Letizia Burnelli. Il concerto sarà preceduto dalla presentazione della Prima squadra di Calcio A.S.D. San Sisto. Mercoledì 24 agosto avrà come protagonista le canzoni del mitico Vasco con la tribute band "Anima Kom".

Giovedì 25 agosto sul palco arrivano "Autodafe'" tributo a Franco Battiato mentre venerdì 26 arriva la tribute bande "King of Pop" con the Michael Jackson live.

Il week ed finale della manifestazione sarà in compagnia della tribute bande dei Depeche Mode, in scena il 27 agosto, e a chiudere domenica 28 "Amico Frangile" omaggio a Fabrizio De Andre'.

Il ricco cartellone musicale è il frutto del contributo della tante attività commerciali di San Sisto che da sempre sostengono l'associazione I Rioni.

"In questo tempo di pandemia non siamo stati fermi - spiega Federico Boncio Presidente dell'associazione I Rioni di San Sisto - abbiamo dialogato con le altre realtà del territorio per tessere fili, costruire relazioni, per rilanciare l'offerta culturale e aggregativa del quartiere".