Sagre, mon amour: quattro feste tipiche e storiche da non perdere in provincia di Perugia intorno a Ferragosto

Le sagre, un momento tanto atteso in Umbria che significa estate, buon cibo tipico e casereccio, cucinato generosamente dalle signore del posto che mettono in comune la loro sapienza culinaria antica, ereditata dalle mamme e dalle nonne, e tanta convivialità. Quella di cui tutti abbiamo bisogno, dopo due anni di chiusure e isolamento dagli altri.

E allora, che sagra sia! Non c'è che da segliere il luogo o la pietanza che più ci stuzzica e il gioco è fatto: ci sono tantissime sagre lungo tutta l'estate in Umbria, alcune di antica tradizione, altre più recenti, ma ugualmente attrattive per le loro proposte culinarie e di intrattenimento.

Così per chi ama la zona del Trasimeno, fino al 15 agosto è possibile trascorrere ore spensierate al Ferragosto Toreggiano, che si svolge tra la spiaggia del Lido di Tuoro, il parco "Il Sodo" e il centro storico del borgo: il tutto all'insgena della storia, dato che sarà possibile ripercorrere con un viaggio nel tempo, la famosa Battaglia del Trasimeno, che nel 217 a.C. travolse l'esercito romano in una disastrosa sconfitta a vantaggio dei Cartaginesi capitanati da Annibale. Saranno i 4 rioni di Tuoro a ripercorrere con sfide a tema l'epica battaglia, in cerca del vincitore.

Spostandoci vicino a Perugia, troviamo fino al 14 Agosto una delle sagre di più antica tradizione di tutto il territorio: a Sant'Egidio va infatti in scena la 49° Sagra della Torta al testo, per gustare la favolosa torta cotta sotto la cenere, come la facevano i nostri nonni. Questa caratteristica le conferisce un sapore senza pari, tanto da averla resa appunto una delle feste più tipiche e longeve della provincia perugina.

Con 32 edizioni alle spalle, a Villanova di Marsciano anche la Sagra dell'Agnello Scottadito e dei prodotti tipici umbri (già Sagra della macedonia, come precisano gli organizzatori) è un appuntamento con la tradizione: dal 12 al 21 agosto allieterà i palati degli amanti della gustosa carne ovina, dal tipico sapore inconfondibile. Ma accanto a questo non mancheranno altre delizie a km zero, così come le immancabili serate dancing per tutte le età.

Infine, per gli amanti del pesce di lago, a San Savino di Magione dal 19 al 28 Agosto da non perdere la Sagra del Gambero e del Pesce del Lago Trasimeno che fornisce la possibilità di prenotare online il proprio menù ed evitare le possibili file ed attese.