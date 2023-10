Sagrantino Wine Trail ed Enogastrocamminata: in marcia nel segno del Sagrantino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 28/10/2023 al 29/10/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Montefalco

Inserita nella due giorni di sport e natura della quarta edizione del Sagrantino Wine Trail 2023 (28 e 29 ottobre), l’Enogastrocamminata del Sagrantino si terrà sabato 28 ottobre a partire dalle ore 10.15 dalla piazza centrale di Montefalco, per una passeggiata di 9,5 km con “pranzo itinerante”.

Lo scopo principale è quello di promuovere il territorio, con le proprie peculiarità enogastronomiche attraverso una passeggiata tra le bellezze naturalistiche di questo angolo di Umbria. Una attività che permette di godere a tutti, grandi e piccini e senza stress, un’esperienza enogastronomica e sportiva unica.

“Sagrantino Running – The Wine Trail” è organizzata dall’Associazione Athena ASD, sotto l’egida della FIDAL Umbria e con il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e di Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco, della Strada del Sagrantino e del CONI Umbria.

La manifestazione in programma il 29 ottobre è suddivisa in tre diverse competizioni: 45 km (ultra-trail); 25 km (la media); 13 km (la Corta).

I partecipanti attraverseranno vigneti e diverse aziende vitivinicole, alcune della quali hanno concesso il loro benestare al passaggio tra le barricaie, in un “viaggio” alla scoperta della natura e dell’opera dell’uomo.

Il Sagrantino Wine Trail è anche tante attività dedicate a coloro i quali, adulti e bambini, vogliono vivere una due giorni all’insegna dello sport, dell’enogastronomia e della natura senza agonismo.

Per dare quindi l’opportunità a tutti, podisti e non, di ammirare le bellezze paesaggistiche nel cuore dell’Umbria e nel contempo apprezzare la tipica cucina regionale, è nata anche L’Enogastrocamminata.

L’itinerario si sviluppa lungo un percorso ad anello con partenza dalla meravigliosa piazza del comune umbro di Montefalco dalla quale avrà inizio una esperienza che toccherà campagna, vigne e cantine del Sagrantino.

Nel dettaglio, si potranno visitare frantoi e cantine della zona dove oltre ad ammirare il meraviglioso foliage che contraddistingue i vigneti in questo periodo, si potranno assaporare vini, olio novello ed eccellenze gastronomiche regionali.

Ad ogni cantina ci sarà un esperto Sommelier dell’A.I.S. che presenterà i vini delle cantine e risponderà alle curiosità sui vini del territorio.

Le tappe che caratterizzano questa sorta di “pranzo itinerante” saranno presso 5 cantine: Azienda Agricola Montioni; Azienda Agricola Spacchetti - Cantina Colle Ciocco; Cantine Colle Mora; Cantine Fratelli Pardi; Chiostro di San Bartolomeo - Cantina Romanelli. Il menù, abbinato ai vini delle cantine, sarà a cura de “La cucina di San Pietro al Pettine” di Carlo Caporicci, con i piatti preparati dalla chef Alice Caporicci: Bruschetta con Olio Evo, Strapazzata al Tartufo, Zuppa di legumi umbri conditi con il nuovo olio EVO, Brasato di chianina con tartufo e Sagrantino, dolci tipici della tradizione umbra.

Carlo Caporicci ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita e la crescita del Sagrantino Wine Trail, tanto da diventarne presidente onorario, visto che la sua visione della terra e del lavoro dell’uomo si sposa alla perfezione con l’esperienza sensoriale unica di questa manifestazione.

Il suo ristorante il “San Pietro a Pettine”, si trova poco fuori il centro abitato di Trevi, non lontano da Montefalco, teatro della manifestazione. La Tenuta prende il nome dalla Chiesa romanica rurale che sorge all’interno della proprietà. Bellissima la terrazza del ristorante che affaccia sulla valle del Clitunno, tra Montefalco e Trevi.

Caporicci è un imprenditore della ristorazione famoso nelle migliori cucine del mondo. I suoi tartufi viaggiano dagli Stati Uniti, passando per Roma, Londra, Parigi e Mosca fino ai Paesi Arabi e arrivando in Giappone.

Per L’Enogastrocamminata del Sagrantino il numero massimo di partecipanti è 350.

Quote partecipazioni adulti: con iscrizioni fino al 17 ottobre 2023 (30 euro), dal 18 al 25 ottobre (35 euro). Per gruppi di10 persone 1 ticket omaggio, per gruppi da 20 persone 3 tickets omaggio.

Quote partecipazione bambini e ragazzi: i bambini al di sotto dei 10 anni potranno partecipare all’Enogastrocamminata del Sagrantino gratuitamente; dai 10 ai 14 anni è previsto il pagamento in forma ridotta a 10 euro.

Per iscriversi all’Enogastrocamminata del Sagrantino basta collegarsi a questo link:

https://sagrantinorunning.it/regolamento-enogastrogastrocamminata/