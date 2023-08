Sagrantino wine & performance raddoppia: gli appuntamenti

Sagrantino wine & performance raddoppia e propone due appuntamenti, venerdì 25 e sabato 26 agosto, per lo spettacolo dal vivo rivolto a grandi e piccini. Per il cartellone di performance promosso da La Strada del Sagrantino, che coniuga musica, teatro, borghi e paesaggio con degustazioni enologiche e percorsi enogastronomici alla scoperta dei territori di produzione del pregiato vitigno autoctono, è in programma il concerto di Kety Fusco ‘The Harp – Chapter I’, venerdì alle 19 al Complesso Monumentale di san Francesco a Giano dell’Umbria. Un viaggio unico nella musica elettronica, abbinato a una degustazione di vini del territorio delle denominazioni Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg, viaggio musicale in cui l’artista Fusco ricerca e manipola il suono dell’arpa con i pedali elettronici, oppure graffia e distrugge l’arco delle corde. Con il progetto The Harp Fusco racconta il suono dell’arpa dalla tradizione contemporanea all’evoluzione digitale, dando voce allo strumento attraverso una melodia che comanda la composizione, fino alla sua totale decostruzione con suoni noise e ritmi sfrenati. Da Pisa verso l’Europa, Kety Fusco ha preso d’assalto la scena internazionale d’avanguardia, pubblicando nel 2020 il suo primo album Dazed, grazie al quale è stata nominata per tre categorie durante gli ultimi Swiss Live Talents Awards a Berna. La musicista ha raggiunto una delle tappe più importanti della sua carriera nel 2021, quando è stata invitata dalle Nazioni Unite al SDG Global Festival of Action, condividendo virtualmente il palco con Patti Smith e Ben Harper. La sua musica è un mix di perseveranza, passione e sperimentazione per cui vale davvero la pena esserci. Per informazioni si può chiamare il numero 0742.378490 o scrivere a info@stradadelsagrantino.it. È necessaria la prenotazione compilando il form.

Nuove emozioni, poi, sabato, questa volta con ‘Bimbincammino emozioni in natura’, alle 18 alla cantina Scacciadiavoli di Montefalco, a cura della camminatrice Loretta Bonamente che accompagnerà i partecipanti in un cammino tra leggenda e realtà alla scoperta di re Mondovino, con la presenza di un’interprete della lingua italiana dei segni (Lis). A questo trekking con performance teatrale, pensato per bambini dai 5 a 12 anni di età, si affianca una visita guidata in cantina per gli adulti, con degustazione dei vini in abbinamento ai prodotti tipici del territorio. Un’esperienza per tutta la famiglia, dunque, dal costo di 15 euro per gli adulti e gratuita per i bambini, che potranno anche gustare una merenda a base di tipicità locali. Il percorso di trekking teatrale, che inizierà dopo le degustazioni, prevede una passeggiata per i vigneti e i sentieri della cantina di tre chilometri circa. L’escursione con performance terminerà intorno alle ore 22, quindi è consigliabile portare la cena a sacco, oltre a vestirsi con abbigliamento comodo. Per informazioni si può chiamare il numero 0742.378490 o scrivere a info@stradadelsagrantino.it. È necessario, inoltre, prenotarsi compilando l’apposito form (https://forms.gle/e8MDtrSTmuhsUPv16)