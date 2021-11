"Sagrantino trek in autunno", domenica 14 appuntamento con la Cantina Scacciadiavoli di Montefalco

Indirizzo non disponibile

Un nuovo appuntamento per il fine settimana con "Sagrantino trek in autunno", nell’ambito del contenitore di "Sagrantino experience", programma di eventi di turismo lento ed esperienziale, in scena nei territori di Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria fino al 28 novembre.

Domenica 14 novembre con la stagione è nel vivo dei suoi colori e dei suoi profumi, l’appuntamento è alla cantina Scacciadiavoli di Montefalco da cui partirà alle 9, e a cui poi farà ritorno dopo circa due ore mezza, una passeggiata tra le vigne e le colline del territorio, adatta anche a bambini di 9-10 anni, su un percorso di 4,6 chilometri. A fare da guida escursionistica e ambientale Aigae Cristiano Ceppi di MTB Trekking Valle Umbra. All’arrivo è prevista la visita guidata della struttura e la degustazione di vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici.