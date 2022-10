Sagrantino Running, la più affascinante corsa (agonistica o amatoriale) tra botti e vigneti

Iscrizioni aperte per la terza edizione della Sagrantino Running, in programma domenica 30 ottobre a Montefalco. Dopo i successi delle prime due edizioni torna la manifestazione che promuove un territorio unico al mondo, abbinato al nome dei celebri vini.

La cittadina di Montefalco, in un simbolico passaggio del testimone con Bevagna, sarà protagonista delle partenze delle diverse competizioni che si alterneranno in due giorni di sport, cultura e buona tavola.

Organizzata dall’Associazione Athena ASD, sotto l’egida della FIDAL Umbria (manifestazione inserita nel calendario regionale Fidal) e con il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e di Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco, della “Strada del Sagrantino” e del CONI Umbria.

Come è organizzata la competizione

La Manifestazione è suddivisa in tre diverse competizioni: 45 km (ultra-trail); 25 km (la media); 13 km (la Corta).

I partecipanti attraverseranno vigneti e diverse aziende vitivinicole, alcune della quali hanno concesso il loro benestare al passaggio tra le barricaie, in un “viaggio” alla scoperta della natura e dell’opera dell’uomo. Le iscrizioni si possono effettuare collegandosi al sito: www.icron.it. Sarà possibile per gli atleti e le società ritirare il pettorale presso il Chiostro Sant’Agostino a Montefalco nei seguenti giorni e orari: 29 ottobre dalle 12 alle 20; 30 ottobre dalle 06 alle 08.

L’organizzazione ricorda a tutti gli atleti che non sarà possibile ritirare per alcun motivo il pettorale il giorno della gara oltre le ore 08.

Il programma

Ritrovo gara 45 km ore 7 del 30 ottobre presso la Piazza del Comune di Montefalco con partenza ore 08.30.

Ritrovo gare 25 km e 13 km ore 08.15 del 30 ottobre sempre presso la Piazza del Comune di Montefalco e con partenza ore 09.15 per la 25 km e 09.30 per la 13 km.

Oltre la competizione

Ma la Sagrantino Running non è solo competizione. Sono inserite nel programma anche la Run & Walk non competitiva di 13 km pensata appositamente per chi vuole correre o camminare e la Nordik Walking con circa 150 metri di dislivello.

Anche per queste prove sarà previsto il passaggio tra vigneti e aziende vitivinicole, con l’attraversamento tra le loro barricaie.

La Sagrantino Running – the wine trail è un evento unico nel panorama podistico nazionale tale da attrarre tanti turisti dall’estero, appassionati del nostro paese, amanti della corsa in natura che si regalano un week end nel cuore dell’Umbria per una immersione totale tra i sapori della terra. Correre la Sagrantino Wine Trail in completo relax dove natura e gusto si fondono per regalare “un’esperienza extra sensoriale unica”.

Un’occasione in più per dare l’opportunità agli iscritti, podisti e non, di ammirare le bellezze paesaggistiche del cuore dell’Umbria e nel contempo vivere il territorio apprezzando anche la tipica cucina regionale.