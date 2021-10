Tutto pronto per la "Sagrantino Running", tra Bevagna e Montefalco si attendono circa 2500 persone tra sport, enopasseggiate e divertimento

Sabato 30 e domenica 31 ottobre i territori di Bevagna e Montefalco vedranno arrivare 1.400 iscritti alla seconda edizione della Sagrantino Running, manifestazione che prevede corse ed enogastrocamminate tra i paesaggi del Sagrantino, vero protagonista della due giorni che mette insieme enologia e running, territorio e sport.

Si calcola che assieme agli accompagnatori saranno invece 2.500 le persone che graviteranno intorno all’evento, con circa 600 persone che sono rimaste fuori dalle iscrizioni, un limite delineato dagli organizzatori per consentire lo svolgimento nel rispetto delle misure anti-covid ancora in corso.

L’80% dei partecipanti provengono da fuori regione. Adesioni sono arrivate da tutta Italia e non solo: iscritti anche dall'estero (Spagna, Bielorussia, Norvegia, Cina, Lituania, Messico, Croazia Slovenia).

Sono questi, prima di tutto, i numeri ricordati durante la presentazione ufficiale dell’evento, una manifestazione che porta già nel suo nome il segreto del suo successo. L’incontro - alla presenza degli organizzatori, delle istituzioni, delle cantine e dei vari partner dell’evento – si è tenuto nella Sala consiliare del Comune di Bevagna.

Numeri importanti ma non solo. La Sagrantino Running è molto di più, anche dal punto di vista emotivo. Il primo concorrente ad iscriversi alla corsa è stato infatti un atleta di Milano, di origini umbre, che aveva partecipato alla prima edizione nel 2019 (quella del 2020 non si è tenuta causa pandemia). Con l’iscrizione ha mandato un messaggio agli organizzatori sottolineando che nei momenti difficili in cui ha affrontato il covid (è stato infatti colpito dal virus) ha pensato soprattutto ai bei momenti vissuti durante l’evento con l’augurio di poter tornare a riviverli ancora da protagonista.

A ricordare l’episodio e a presentare l’evento sono stati gli organizzatori presenti della Athena ASD: Giuseppe Dentici, Antonello Cipullo, Gabriella Renza, Mario Gammarota.

Cos aprevede la manifestazione

Prima di tutti i due wine trail della Sagrantino Running che avranno come scenario unico vigneti, borghi, sentieri sterrati, strade bianche parzialmente asfaltate e anche le cantine di questo magnifico angolo d’Umbria. Domenica 31 ottobre: la Lunga da 26 km, la Corta da 12 km che si sviluppano su fondo misto asfalto/sterrato e partiranno da Largo Antonio Gramsci di Bevagna alle 9:15 (La Lunga) e alle 09:30 (la Corta). In totale 850 iscritti.

E poi il Nordic Walking, con partenza sabato ore 15 sempre da Largo Antonio Gramsci di Bevagna lungo un percorso di 12 km con circa 150 metri di dislivello (60 iscritti). Infine, la EnoGastroCamminata (12 km) con partenza alle 9.30 di sabato 30 ottobre (340 iscritti).

Saranno tutte occasioni per dare l’opportunità agli iscritti, podisti e non, di ammirare le bellezze paesaggistiche del cuore dell’Umbria e nel contempo apprezzare anche la tipica cucina regionale.

Infine la ‘Sagrantino Running Kids’ è in programma con partenza sempre da Bevagna sabato 30 ottobre alle ore 15.30: una gara podistica rivolta a tesserati Fidal, EPS (Enti Promozione Sportiva) che coinvolge le categorie Pulcini, Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi (150 iscritti).

I passaggi vedranno così come scenario le più importanti cantine ed aziende vinicole della zona tra cui l’azienda di Marco Caprai, la cantina della famiglia Borgese, l’azienda Antonelli San Marco, la cantina Colfalco, cantine Briziarelli, cantina Fongoli.

L’evento è realizzato dalla Athena ASD - realtà che nasce nel 2020 al fine di sviluppare azioni per promuovere e diffondere, in Umbria, iniziative sportive in grado di avere rilevanza turistica - e patrocinato dai Comuni di Bevagna e Montefalco, con la preziosa collaborazione del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Tra gli altri partner di questa seconda edizione ci sono il Mercato delle Gaite, La Cucina di San Pietro a Pettine, Visit Bevagna, CONI, FIDAL Umbria, Opes Italia, Storiecorrenti, Foto4Go, New Balance, Red Bull.