Sagrantino Experience, nuovo appuntamento con ‘Vigne & note’

Quarto e ultimo appuntamento per ‘Vigne & note’, rassegna di musica e degustazioni, inserita nel cartellone di Sagrantino Experience e organizzata con la collaborazione del Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia. Domenica 31 luglio sarà la cantina Scacciadiavoli di Montefalco a ospitare il concerto ‘Jazz guitar duo’ durante il quale si esibiranno i chitarristi Lorenzo Pinoca e Matteo De Ambrosi. Durante il concerto in vigna al tramonto, si potranno degustare vini di produzione della cantina in abbinamento a prodotti tipici, mentre prima, a partire dalle 17.30, sarà possibile visitare la struttura. Il costo è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per gli under 18, la prenotazione obbligatoria: visits@scacciadiavoli.it, 0742 371210.

Sagrantino experience, promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino, prosegue con la sua proposta per enoturisti sabato 6 agosto alla cantina Agricola Mevante di Bevagna con un aperitivo al tramonto con musica e cena in cantina.