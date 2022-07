Sagrantino Experience, prosegue il magico abbinamento tra ‘Vigne & note’ nelle cantine dell'Umbria

Orario non disponibile

Si prepara un nuovo fine settimana per Sagrantino Experience, il grande contenitore di eventi tra musica e degustazion, dedicati agli enoturisti e in programma fino a novembre tra Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo, territori de La Strada del Sagrantino.

Ancora un appuntamento con la novità di quest’anno, ‘Vigne & note’, un programma di appuntamenti per le domeniche di luglio organizzato insieme al Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia.

Domenica 17 luglio alla cantina Antonelli di Montefalco a partire dalle 17.30, dopo la visita della struttura, ci sarà infatti musica in vigna al tramonto con il concerto ‘Flauto e chitarra – Sassofono e percussioni’, degustazione al calice dei vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici.

Nel suggestivo scenario della campagna umbra si esibiranno alcuni musicisti allievi del Conservatorio: Valentina Antonelli al flauto, Luca Salvatore alla chitarra, Cristian Torzuoli al sassofono, Luca Mecarelli alle percussioni. Il costo è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per gli under 18, la prenotazione obbligatoria: info@antonellisanmarco.it, 0742.379158.

Nello stesso fine settimana, venerdì 15 e sabato 16, la cantina ‘La veneranda’ di Montefalco propone dalle 11 alle 16 un’esperienza per conoscere la sua realtà, partendo dalla storia, fino alla degustazione delle produzioni vinicole e gastronomiche. In abbinamento ai vini si potranno infatti assaggiare formaggio pecorino fresco e gelatina di vino bianco o stagionato e gelatina di vino rosso; bruschette, prosciutto e pizza bianca, capocollo e Bocconcello, Crostino della Veneranda, salame e salsiccia secca e tozzetti. Il costo è di 30 euro, la prenotazione obbligatoria: prenotazioni@laveneranda.com, 0742.951630.

Il weekend successivo si terrà il terzo dei quattro appuntamenti di ‘Vigne & note’, domenica 24 luglio alla cantina Agricola Mevante di Bevagna, dalle 17.30 alle 19, dove sono previsti la visita della struttura e il concerto del SaxophoneEnsemble in vigna, al tramonto, con degustazione al calice dei vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici. Ancora visite e degustazioni, venerdì 22 e sabati 23 luglio, alla cantina ‘Antonelli’, in località San Marco a Montefalco con l’assaggio di vini e prodotti tipici della struttura.