Sagrantino Experience, due nuovi appuntamenti per gli amanti del turismo lento e... gustoso

Un nuovo appuntamento di ‘Sagrantino experience’, cartellone di eventi dedicati agli amanti del vino e della natura, in scena fino a novembre nelle terre del vitigno autoctono di Sagrantino. Si andrà alla scoperta dei vini che si producono in queste zone e dei paesaggi unici di cui si può godere. Sabato 4 settembre sarà la cantina ‘Tenuta Bellafonte’, a Bevagna, a proporre ‘Sagrantino trek al tramonto’ che prevede un aperitivo in cantina a partire dalle 17, con visita guidata e degustazione di tre vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici umbri, e, a seguire un’escursione a piedi. Un’attività di trekking con la giuda Aigae Cristiano Ceppi, tra i vigneti al tramonto, per un percorso di circa quattro chilometri adatto anche ai bambini dai 9/10 anni in su. Il costo è di 25 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini, la prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.

Da Bevagna a Montefalco il fine settimana successivo per conoscere un’altra realtà produttiva vitivinicola del territorio. La Cantina Antonelli San Marco, venerdì 10 settembre e sabato 11, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, propone una visita guidata della struttura e la degustazione di vini di produzione. Il costo è di 15 euro, la prenotazione obbligatoria: info@antonellisanmarco.it, 0742.379158.