"Sagrantino Experience", due nuovi appuntamenti al tramonto tutti da degustare

Prosegue fino a Novembre la programmazione di eventi turismo lento ed esperienziale dell’associazione La Strada del Sagrantino. Tra questi, gli appuntamenti al tramonto del calendario di ‘Sagrantino Experience’, nelle lolcation di Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria. Eventi alla scoperta dei territori, delle loro bellezze paesaggistiche e delle realtà produttive legate al vitigno autoctono di Sagrantino tipico di quelle zone.

Sabato 7 agosto la cantina ‘Agricola Mevante’ propone un Sagrantino trek al tramonto. L’evento prevede a partire dalle 17 un aperitivo in cantina con visita guidata della struttura e la degustazione di tre vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici umbri. A seguire, ci sarà il percorso di trekking tra i vigneti al tramonto, accompagnati dalla la guida Aigae Cristiano Ceppi. Un itinerario pensato per tutti gli amanti del vino e della natura, di 3,2 chilometri, ma adatto anche ai bambini dai 9-10 anni in su. Il costo è di 25 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini. La prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742 378490.

Si prosegue sabato 14 agosto alla cantina Valdangius, in località San Marco, a Montefalco con visita e degustazione al tramonto. L’evento in terrazza consentirà un affaccio spettacolare sulla vallata umbra con in mano calici di vino accompagnati da un tagliere di prodotti umbri. Il costo è di 10 euro, la prenotazione obbligatoria: valdangius@gmail.com, 333 4953595.